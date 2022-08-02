Владимир Путин – о долгосрочном развитии металлургии

Вчера, первого августа, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития металлургического комплекса страны, участие в котором принял генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.

О вызовах и трудностях

В совещании приняли участие профильные члены правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также руководители всех ведущих металлургических компаний России. Ключевой темой мероприятия вновь стали те вызовы и трудности, с которыми столкнулись российские металлурги, а также возможные меры государственной поддержки отрасли. В числе проблем сегодняшнего момента глава государства назвал ограничения для российских металлургических компаний по работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Владимир Путин назвал это проявлением недобросовестной конкуренции и грубым попранием норм Всемирной торговой организации.

По мнению Президента, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Причём речь идёт не только о стабильных поставках этих товаров на отечественный рынок, но и обувеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счёт наращивания объёмов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счёт реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов.

О долгосрочном развитии.

Владимир Путин также напомнил о своем поручении утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года, сделав акцент на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов. Стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях. Необходимо, подчеркнул президент, задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий.

О текущих проблемах.

О проблемах, с которыми сегодня сталкивается российская металлургия в своем докладе рассказал заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, в условиях ограниченного доступа к западным рынкам экспорт во втором квартале сократился примерно на 20 процентов. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. В результате существенно снизилась загрузка мощностей по отрасли. Особенно сложно приходится компаниям, ориентированным на листовой прокат, в этом сегменте наблюдается наибольшее сжатие. Снизилась и маржинальность металлургического бизнеса, особенно в черной металлургии.

О мерах поддержки.

В этих условиях, по словам вице-премьера, государству нужно оперативно поддерживать отрасль. В первую очередь, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов: сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи Денис Мантуров попросил президента поддержать инициативу правительства по корректировке акциза на жидкую сталь. Также необходимо пересмотреть формулы расчёта НДПИ по каждому предприятию по своей специфике на железорудное сырьё, коксующийся уголь. При подготовке обновленной Стратегии отрасли сделан акцент на системном снижении избыточного регулирования металлургии. Говоря о других приоритетах, Денис Мантуров прежде всего отметил увеличение потребления металлопродукции на внутреннем рынке, которого можно добиться восстановлением темпов жилищного строительства и расширением использования в строительстве металлоконструкций. Ёмкий спрос на продукцию металлургов формирует также программа модернизации ЖКХ и крупные инфраструктурные проекты.

Денис Мантуров попросил поддержать озвученные инициативы и базовый подход по Стратегии отрасли, которая также включает вопросы сырьевой обеспеченности, развития транспортных коридоров, вопрос подготовки кадров для отрасли, а также вопросы импортозамещения технологического оборудования, которое традиционно закупалось по импорту. Документ сейчас находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти и должен быть утвержден не позднее октября.