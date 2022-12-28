50 тысяч номеров газет теперь в распоряжении жителей Челябинской области

Оцифрованный архив газет Челябинской области размещен в открытом доступе, в Уральской электронной библиотеке.

Среди них - «Авангард», «Горняцкая правда», «За цветные металлы», «Красное знамя», «Красный уралец», «Новая жизнь», «Победа», «Пролетарская мысль», «Путь Ильича», «Социалистический труд», «Стальная искра» и «Степные зори» и многие другие.

Найти архивы можно в Уральской электронной библиотеке в разделе «Периодические издания».

Обратите внимание – для работы с ресурсом необходимо пройти регистрацию на портале Публичной библиотеки.

Электронный архив газет стал подарком пользователям по случаю 15-летия Челябинской областной универсальной научной библиотеки.