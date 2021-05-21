Афиша мероприятий учреждений культуры Челябинска на 22-23 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу мероприятий, подготовленных библиотеками, музеями и театрами на выходные, 22 и 23 мая.

22 мая, суббота

В 10 часов 30 минут в Семейном клубе Челябинской областной публичной библиотеки состоится мастер-класс по изготовлению народной куклы Хороводницы (Челябинск, пр. Ленина, 60, выставочный зал библиотеки).

В 11 и в 14 часов в Молодёжном театре Челябинска состоится премьера мюзикла «Дюймовочка» (Кирова, 116).

В 11 часов театр песочной живописи и теней «Скарабей» представляет премьерный спектакль «Правдивая история Кота в сапогах» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

С 11 до 17 часов в Государственном историческом музее Южного Урала состоится День дарения. Сотрудники музея примут от южноуральцев предметы быта, в которых по сей день живет дух нашего прошлого: одежду, старые подлинные фотографии, документы, знаки отличия, книги, аксессуары, художественные и графические произведения, изделия декоративно-прикладного искусства. Каждому дарителю музей вручает благодарственное письмо и пригласительный билет на бесплатное посещение экспозиций. С собой нужно захватить паспорт – он необходим при официальной передаче предметов в фонды музея (Челябинск, Труда, 100, Большой выставочный зал, восточная башня).

В 12 часов Новый художественный театр представляет детский спектакль «Жила была Сыроежка». Грибная сказка с песнями и танцами (пр. Ленина, 19).

В 14 часов в рамках Дней дизайна в Публичке состоится встреча «Город бесов». Бренд-дизайн-директор Voskhod.Agency Владислав Деревянных расскажет екатеринбургские истории о том, как горожане своими руками меняют городскую среду. Речь пойдет об айдентике города с низов и о том, как независимые дизайнеры, объединившись в проект «Дизайн-код Екатеринбурга», в диалоге с администрацией создают единые визуальные стандарты городской среды и внедряют их в жизнь (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

23 мая, воскресенье

В 9 часов 40 минут в рамках всероссийской акции «День полярного кино» в Киноцентре «Импульс» состоится бесплатный показ фильма «Приключение двух медвежат» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

В 11 и в 14 часов в Молодёжном театре Челябинска состоится премьера мюзикла «Дюймовочка» (Кирова, 116).

В 11 часов в детской библиотеке № 17 пройдет развивающее занятие для малышей 2-3 лет. Тема занятия «Игрушки» (ул. Российская, 24).

В 11 часов состоится литературно-игровой кукольный спектакль по сказке Екатерины Каргановой «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (ул. Б. Хмельницкого, 11, детская библиотека № 1).

В 11 часов состоится литературный час по сказкам А. С. Пушкина «Там на неведомых дорожках». Конкурсы, игры, викторины (ул. Машиностроителей, 42, детская библиотека № 7).

В 11 часов состоится мастер-класс по технике макраме «Веселые человечки» (ул. Калинина, 32, детская библиотека № 6).

В 11 часов - создание космической акварельной открытки в детской библиотеке № 13 (Шоссе Металлургов, 53А).

В 12 часов состоится кукольный спектакль по сказкам Геннадия Цыферова (ул. Коммуны, 69, Центральная детская библиотека имени А. М. Горького).

В 12 часов состоится «Школа маленьких художников» для ребят с первого по четвертый класс (ул. Смирных, 13А, детская библиотека № 8).

В 13 часов театр песочной живописи и теней «Скарабей» представляет премьерный спектакль «Правдивая история Кота в сапогах» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 14 часов начнется «Игротека» в детской библиотеке № 8 (ул. Смирных, 13А).

В 14 часов состоится мастер-класс по созданию «Блокнота для творчества» (ул. Б. Хмельницкого, 11, детская библиотека № 1).

В 14 часов состоится мастер-класс по народной кукле «Семик и Семечиха» (ул. 40-летия Победы, 6, детская библиотека № 12).

В 14 часов 30 минут состоится мастер-класс «Просто космос» (пр. Комсомольский, 41, детская библиотека № 10 имени Л.А. Преображенской).

В 14 часов 30 минут состоится весенний мастер-класс «Ландыши» для ребят от семи лет (ул. Коммуны, 69, Центральная детская библиотека имени А. М. Горького).

В 14 часов 30 минут состоится мастер-класс «Умелые ручки» для детей от семи до 14 лет (ул. Воровского, 63А, детская библиотека № 2 им. Аси Горской).

В 15 часов состоятся «Научные чудеса» - весёлые, познавательные опыты на свежем воздухе (ул. Смирных, 13А, детская библиотека № 8).

В 15 часов - создание космической акварельной открытки в детской библиотеке № 13 (Шоссе Металлургов, 53А).