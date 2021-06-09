Афиша на 10 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 10 июня.

В 10 часов и в 11 часов 30 минут челябинский театр «Манекен» представит в Копейске спектакль «Пеппи» (Копейск, ул. Карла Маркса, 7, ДК им. Кирова).

В 16 часов состоится танцевальный вечер «Ритмы лета» в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда).

В 17 часов состоится музыкальный вечер (классическая музыка и романсы) в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, Рождественского, 6).

В 18 часов на сцене Нового художественного театра студенты и преподаватели Колледжа культуры покажут сказку «Считаю до пяти». Вход свободный (пр. Ленина, 19).

В 18 часов в Картинной галерее Музея изобразительных искусств начнется концерт студии фламенко Ольги Шушковой «Luna y las estrellas» – лауреата и призера региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Мероприятие проходит в рамках выставки «Разноцветный глобус, или Мир глазами художника. Артисты расскажут свою историю проживания танца в ритме сердца (ул. Труда, 92А).

В 18 часов состоится читка пьесы Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала» в рамках театрально-исторического марафона «Наполеон и Ко. Человек в зеркале истории» (ул. Труда, 183, ТРК Гагарин парк, вход напротив Ледовой арены «Уральская Молния», Исторический парк «Россия – Моя история»).