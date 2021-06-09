09.06.2021
В Челябинске фигурант дела о гибели ребенка от удара током остался на свободе
09.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
09.06.2021
Афиша на 10 июня
09.06.2021
В Еткульском районе распахнули двери детские лагеря
09.06.2021
Южноуральцев просят быть внимательными при покупке сыров
09.06.2021
Осужденный за побоище на рок-фестивале «Торнадо» Гирь снова пытался выйти по УДО
Афиша на 10 июня
05.06.2021
Афиша на пятое и шестое июня
03.06.2021
Афиша на четвертое июня
11.03.2016
В Челябинской области с размахом проводят зиму. Афиша мероприятий
27.12.2013
Афиша на 1 - 8 января
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021