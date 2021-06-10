Афиша на 11 июня

Предлагаем афишу мероприятий учреждений культуры Челябинской области на 11 июня.

В 10 часов и в 11 часов 30 минут театр «Манекен» покажет спектакль «Пеппи» в ДК ЧМК (ул. Ярослава Гашева, 1).

В 10 часов состоится исторический час «На одной земле, под одним небом» в детской библиотеке № 16 (Челябинск, пр. Победы, 291А).

В 10 часов состоится информационно-патриотический час «Мы живем в России» (Челябинск, пр. Ленина, 5, библиотека № 32 им. М. Горького).

С 10 до 18 часов в библиотеке № 5 пройдет флешмоб «Флаги России» (Челябинск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29).

С 10 до 18 часов в библиотеке № 6 пройдет день песен о России «Россия, милая, тебя я воспеваю» (Челябинск, ул. Трудовая, 23).

С 10 до 18 часов в библиотеке № 18 пройдут выставка «Гордость и слава России», литературный экскурс «Велика и прекрасна Россия», обзор «Великие люди России», поэтические чтения «Неповторимая Россия» (Челябинск, ул. Калининградская, 23А).

С 10 до 18 часов в библиотеке № 27 пройдут беседа «Символика России», обзор «Книги по истории» и викторина (Челябинск, ул. Куйбышева, 23).

С 10 до 18 часов в библиотеке № 28 пройдет викторина «Факты о России» (Челябинск, пр. Комсомольский, 85).

С 10 до 18 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет интеллектуально - развлекательная программа для детей «Русские народные игры и забавы» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

С 10 до 18 часов в библиотеке № 25 пройдет час истории: «Россия – Родина моя» (Челябинск, пр. Победы, 111).

С 10 до 17 часов в библиотеке № 31 состоятся: книжная выставка «История Отечества в лицах», блиц-викторина «История России в художественной литературе», фото-коллаж «С малой Родины моей начинается Россия» (Челябинск, ул. Агалакова, 30).

В 10 часов 30 минут и в 14 часов состоится исторический час «Широка страна моя родная» Челябинск, Комсомольский пр., 41, детская библиотека № 10 им. Л. А. Преображенской).

В 10 часов 30 минут состоятся историко-патриотический час «Знаменитые россияне» и выставка-викторина «И звезда с звездою говорит…» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина).

В 10 часов 30 минут состоится видео-викторина «Имя твоё – Россия» (Челябинск, ул. Гагарина, 50, библиотека № 22 им. Д.Н.Мамина-Сибиряка).

В 11 часов состоится познавательная игра «Россия-Родина моя!» (Челябинск, ул. Воровского, 63А, детская библиотека № 2 им. Горской А. Б.).

В 11 часов состоится видео-час истории «День России»!» (Челябинск, ул. Артиллерийская, 106, детская библиотека № 3 имени Василия Кузнецова).

В 11 часов состоится акция «Россия – Родина моя!» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека имени А. М. Горького).

В 11 часов состоится программа «Велика моя страна – очень я люблю тебя» (Челябинск, пр. Комсомольский, 41, библиотека № 26 им. Л. К. Татьяничевой).

В 11 часов состоится информационный час «Россия – Родина моя» (Челябинск, ул. П. Сумина, 26, библиотека № 9).

В 11 часов состоится литературно-музыкальная композиция «Золотая моя Русь!» (Челябинск, ул. Мира, 102, библиотека № 10).

В 11 часов в библиотеке № 13 состоятся: книжная выставка «Великие русские», электронная презентация «Символы России», чтение стихотворений о Родине, о России, литературная викторина (Челябинск, 1-й пер. Лермонтова, 10).

В 11 часов состоится мастер-класс «Символы России» (Челябинск, ул. Керченская, 6, библиотека № 16).

В 16 часов состоится «Танцевальный бал», приуроченный к празднованию Дня России. Театр танца АИИ расскажет, покажет и на практике научит танцам, которые в разное время были визитной карточкой балов в лучших домах страны. Предварительная регистрация.

В 16 часов в парке «Сад Победы» будет играть духовой оркестр (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь парка).

В 22 часа начнется фестиваль уличного кино в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана).