Афиша на 15 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 15 июня.

В 11 часов в детской библиотеке № 7 состоится тематический час «В гости к капельке» - изучение свойств воды (Челябинск, ул. Машиностроителей, 42).

В 11 часов в детской библиотеке № 8 состоится мастерилка – «Роспись народной игрушки (Челябинск, ул. Смирных, 13А).

В 11 часов в детской библиотеке № 10 им. Л. А. Преображенской - рисуем, играем, разгадываем, читаем (Челябинск, Сквер по ул. Молодогвардейцев).

В 11 часов 30 минут и в 15 часов состоится игра Поле чудес «Животные Австралии» в детской библиотеке № 13 Челябинска (Шоссе Металлургов, 53А).

В 15 часов в детской библиотеке №6 им. А.П. Гайдара состоится мастер-класс «Чудеса своими руками» по созданию летней корзинки (Челябинск, ул. Калинина, 32).

В 16 часов состоятся танцы для пожилых людей в парке «Сад Победы» (территория кафе "В теньке")

В 16 часов состоится танцевальный вечер «Ритмы лета» в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко (танцевальная веранда).

В 18 часов состоится концерт Детской школы искусств № 2 «Музыкальный июнь. Встречаем каждый день в кругу друзей» (Челябинск, ул. Кирова, 10, площадка перед зданием администрации Калининского района).

В 18 часов 30 минут специальный проект «Манекен+» продолжит театральные исследования: будет показан эскиз спектакля по пьесе Маши Конторович «Мама, мне оторвало руку». Вход бесплатный, по предварительной записи. После показа эскиза состоится открытое обсуждение (Челябинск, ул. Пушкина, 64).