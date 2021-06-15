Афиша на 16 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам афишу на 16 июня.

В 11 часов в детской библиотеке № 13 Челябинска состоится творческая мастерская «Бумажные чудеса» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 12 часов состоится выставка Кубка Тинькофф Российской Премьер-лиги (ФК "Зенит") на пешеходной части улицы Кирова.

В 14 часов 30 минут в детской библиотеке № 2 им. А. Б. Горской в Челябинске состоится мастер-класс «Умелые ручки» (ул. Воровского, 63А).

В 15 часов в детской библиотеке № 13 Челябинска состоится «Весёлый карандаш: «Эти удивительные насекомые» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 15 часов в детской библиотеке № 1 в Челябинске состоится творческая мастерская «У Лукоморья» - изготовление «куклы Бусинки» в технике макраме (ул. Б. Хмельницкого, 11).

В 19 часов состоится концерт «Киномузыка», на котором прозвучат хиты советских композиторов в исполнении Челябинского симфонического оркестра под управлением главного дирижёра - заслуженного артиста России Адика Абдурахманова (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

С 14 по 19 июня в официальной группе «Олимпийский день - 2021 Челябинск», посвященной предстоящим Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония), будут проходить онлайн мероприятия. Участников ждут викторины, интересные задания, конкурс рисунков и показательных выступлений спортивных коллективов.