Алексей Брянцев даст концерт в Челябинске

Алексей Брянцев выступит с концертом перед южноуральцами 10 апреля, в семь часов вечера, в ДК Железнодорожников

В шансон Алексей Брянцев попал случайно. Пять лет политехнической академии в родном Воронеже, по специальности инженера нефти и газа, такого развития событий не предполагали. Однако музыкальная школа оконченная в детстве и шикарный голос, всё таки развернули его к пению и творчеству, благодаря чему он сегодня с успехом гастролирует как по России, так и за её пределами. В немалой степени этому развороту способствовал и его дальний родственник и полный тезка, известный своим участием в проекте «Бутырка» в качестве продюсера-аранжировщика и автора текстов.

Алексей «младший» пришел к нему на прослушивание в 22 года. Великолепный баритон сразу поразил именитого тезку, но взять в обойму молодого исполнителя он решился не сразу. И причиной тому был всё тот же голос, один в один схожий с голосом Михаила Круга. После трагической смерти автора «Владимирского централа» на российских сценах запестрели многочисленные клоны-подражатели и становиться ещё одним а-ля Круг было не только рискованно, но и бесперспективно.

Однако выход всё же был найден. Брянцев «старший» пишет песню специально под вокал «младшего» и в конечном итоге счастливые стечения различных обстоятельств, приводят к образованию нового дуэта. Песню «Привет малыш» вместе с Алексеем Брянцевым, поёт вдова Михаила Круга – Ирина. Содружество оказалось более чем успешным и растянувшимся на два полноценных альбома, сметавшихся с прилавков музыкальных магазинов.

«Привет малыш» 2007-го и «Если бы не ты» 2010-го годов. В 2012-ом Алексей выпускает первый сольник, об успехе и уровне продаж которого говорит, в том числе, и количество мобильников, с установленными на них, в качестве звонков, песнями с этой пластинки. Альбом «Твоё дыхание» позволил набрать талантливому певцу совершенно стремительные обороты. Он выступает по всей стране. Его встречают аншлагами во всех регионах России. Плотность гастрольного графика зашкаливает, но время для записи новых песен всё же выкраивается и возможно именно вы станете их первыми слушателями на предстоящем концерте.

Заказать билеты на концерт Алексея Брянцева можно на сайте.