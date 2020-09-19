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Алексей Текслер с супругой открыли театральный сезон

Культура
Сегодня, 00:15
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Автор: 
Любовь Юрина

Вечером в пятницу, 18 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной побывал в Молодежном театре, открывшемся после масштабной реконструкции. Первая премьера сезона – невероятная история «Как слониха упала с неба» по книге Кейт Дикамилло в постановке Ивана Пачина.

На входе у всех гостей измеряли температуру, не стала исключением и чета Текслеров.

Супруги также соблюдали и другие рекомендации –  обработать руки антисептиком,

носить в помещении маску

и соблюдать социальную дистанцию.

Глава региона оценил результаты ремонтных работ, проведенных в рамках национального проекта «Культура».

«Я в этот театр ходил в детстве, и он назывался Театром юного зрителя, здесь проходили различные спектакли для детей. Я очень хорошо его помню», - поделился Алексей Текслер приятными детскими воспоминаниями. И почти два года назад, когда Алексей Леонидович вернулся в область, в первую очередь он пришел с семьей в Молодежный театр. На тот момент было заметно, что театр обветшал, ведь зданию было уже 117 лет. «Мы приняли решение, и в рамках национального проекта «Культура» был сделан комплексный ремонт здания», – рассказал Алексей Текслер.

Были отремонтированы фойе, зрительный зал, гримерки артистов, установлено современное видеооборудование, комфортные кресла, занавес. Кроме того, отремонтированы и заменены пожарная и отопительная системы.

Завершены работы в репетиционном зале и художественно-декорационном цехе. Эти площадки важны не только для закулисной работы, они смогут использоваться для спецпроектов театра. Приобрели достойный вид парадное и служебное крыльцо. При выполнении отделочных работ старались сохранять исторические цвета интерьера, даже для раскладки паркета использованы те же породы дерева, что были изначально, – клен, дуб, мербау.

«Мне очень понравилось, качественно выполнены работы, я уверен, зрители это оценят», - подчеркнул Алексей Текслер.

После осмотра театра Алексей Текслер вместе с супругой Ириной посмотрел первую премьеру сезона - необыкновенную историю про маленький городок Балтиз и его жителей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Ирина Текслер
Челябинский молодежный театр
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