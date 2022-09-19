«Арт-старт» в Челябинске назвал новые имена

Завершившийся вчера, 18 сентября, в Челябинске региональный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Арт-старт» подвел итоги. Среди лауреатов - группа «IS NOT ethnoband»; группа «ГАВРИЛОВ»; группа «МнимоеВремя». Лауреатами конкурса стали - Елена Граждан; Мария Спирина; Вероника Вайнтроб, а также Зарина Хайруллина, Юлия Геращенко и Инга Чайкина.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», впервые в Челябинске музыкальный конкурс молодых исполнителей «Арт-Старт» был организован в 1992 году благодаря усилиям заслуженного артиста России композитора Валерия Ярушина (руководителя группы «Ариэль» с 1970 по 1989 г.), продюсера Александра Святова и музыканта Виктора Риккера и с тех пор проводился восемь раз. Его участниками становились авторы-исполнители, музыканты, вокалисты, музыкальные коллективы.

Желание возродить музыкальный конкурс у его организаторов появлялось не раз, но после многолетнего перерыва такая возможность представилась благодаря помощи челябинского общественного движения поддержки гражданских инициатив Сергея Смышляева и победе в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, где команда Валерия Ярушина получила грант на проведение конкурса в сентябре этого года.

После нескольких месяцев подготовки конкурс прошел в течение трех дней во Дворце культуры металлургов в Челябинске. По традиции очередной «Арт-старт» завершился гала-концертом, посещение которого для зрителей было бесплатным.

В этом концерте выступили не только лауреаты конкурса. Премьеру песни представила гостья из Москвы Анастасия Белковская. Экс-челябинка 14 лет назад в результате страшной автоаварии лишилась обеих ног, затем сорок дней провела в коме. Пение стало для Анастасии одной из форм социализации и адаптации к новой жизни. Музыку для песни написал лауреат премии «Светлое прошлое» Валерий Ярушин.

Сам же прославленный музыкант исполнил попурри из знаменитых песен «Ариэля», любимых не одним поколением слушателей. Не удивительно, что зал подпевал знакомым песням.

«Арт-Старт» всегда был важной ступенью к профессиональной карьере для многих артистов - это наша главная цель с 1992 года. Спустя 30 лет мы не изменили нашей миссии и постарались сделать всё, чтобы финалисты конкурса получили возможность для роста», - отметил продюсер конкурса Александр Святов.

Организаторы отмечали, что победитель конкурса сможет сделать профессиональную запись своих песен и получить качественные фонограммы для выступлений и распространения в стриминговых сервисах.