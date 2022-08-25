А августе театры останутся «без крыш»!

Уже завтра, 26 августа, стартует фестиваль уличных театров «Театры без крыш».

Открытие фестиваля начнется в 17:00 с необыкновенного карнавального шествия. Клоуны и музыканты, кукольники и сказочные существа, актеры уличных театров – все они двинутся от арт-сквера на Набережной реки Миасс и пройдут по пешеходной части улицы Кирова. Это будет очень яркое и красочное зрелище, которое стоит увидеть своими глазами и даже присоединиться к нему, ведь карнавальное шествие – это непередаваемая атмосфера.

В 18:00 на сцене у бывшего главпочтамта начнется официальное открытие фестиваля, на котором представят все приглашенные челябинские коллективы, среди которых: Образцовый музыкально-пластический театр «Аккорд», театр танца «Академия изящных искусств», театральная лаборатория «Метро», театральный дуэт «NEBOLET» и студия «М» - Мастерская театральных экспериментов. И хэдлайнеры – театр клоунады «Микос», г. Москва, творческая лаборатория «Театр Вкуса», г. Москва, Воронежский академический уличный театр.

В 19:00, также на сцене у главпочтамта зрители смогут окунуться в настоящий «Бал» от театра танца «Академия Изящных искусств».

А в 21:00 на Кировке на площадке «Каменный пояс» (Кирова, 110) студия «М» покажет спектакль «Охотники», поставленный по мотивам картин Питера Брейгеля Старшего. Зрители вместе с актерами совершат путешествие в Средневековье.

С подробной афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте https://festivalnoviy.ru/ . Среди доступных вариантов спектаклей каждый зритель найдет то, что подходит ему больше всего. Одни спектакли для семейного просмотра: они содержат мораль, понятную и взрослом, и ребенку. Другие постановки – своего рода эксперимент и способ выразить себя. Третий – короткие импровизации.

Основной особенностью уличного фестиваля «Театры без крыш» является то, что зритель становится частью постановки. Посещение всех площадок фестиваля абсолютно бесплатно.

Организатором фестиваля является АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.