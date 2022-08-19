С 26 по 28 августа 2022 г. жителям Челябинска открывается уникальная возможность провести летние выходные на Кировке в компании самых свободных и открытых людей - уличных артистов! На три дня пешеходная зона улицы Кирова превратится в большую театрализованную площадку под открытым небом, где можно будет увидеть спектакли «Без Крыш».

Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш» - это уличная феерия, фестиваль красок, масок и клоунады. Спектакли, в основе которых заложена радость и смех. Взрыв ярких эмоций, зрелищных костюмов, неожиданных решений. У уличного театра нет занавеса, кулис и «КРЫШ», но есть непредсказуемость, постоянный интерактив и общение со зрителем без четырёх стен.

26 августа фестиваль открывается сумасшедшим карнавальным шествием с участием приезжих и городских коллективов, музыкального оркестра, а также активных жителей г.Челябинск.

В течение всего времени на уличных площадках под открытым небом выступят более 10 коллективов. Пешеходная часть улицы Кирова превратится в театр со стихийно возникающими сценами, и вы сможете стать участником живого театрализованного представления.

Все приглашенные коллективы будут выступать в двух направлениях «Роднули» и «Понаехали».

«Роднули» - это местные уличные театральные коллективы, такие как:

Студия «М» режиссер и руководитель Р.Рябков;

«Театральное Пространство Свободы» художественный руководительА.Тетюев;

Дуэт «Неболет» Н.Манылов и С.Хомков;

Детский уличный театр "Бригантина" г.Челябинск ( п.Фёдоровка) руководители Л.Гафурова и Д. Усков.

«Понаехали» - спектакли коллективов хэдлайнеров, которые являются визитной карточкой уличного театрального искусства:

Театр Клоунады «Микос» г. Москва, который по праву считается самым эксцентричным театром клоунады России; «Театр Вкуса» г. Москва. Творческая лаборатория, которая занимается поиском гармонии между театральным искусством и гастрономией «ВАУ» Воронежский академический уличный театр. Особый сюрприз для зрителей фестиваля, молодой и дерзкий коллектив созданный в 2022 году по инициативе Международного Платоновского фестиваля искусств и старейшего уличного театра России «Странствующие куклы господина Пэжо».

Работу направлений будут оценивать компетентное жюри. Председателем жюри выступает Алёна Минина, режиссер крупнейшего международного уличного фестиваля "Елагин парк" в Санкт-Петербурге. Также в состав жюри входят Сергей Давыдов "ПАГАНЕЛЬ " (Член Ассоциации Уличных Театров РФ) и Владимир Филонов (Руководитель студии-театра «Манекен»).

В завершающий день проведения фестиваля будет проходить торжественное закрытие сопровождающиеся карнавальным шествием.

Подробную афишу можно посмотреть на сейте фестиваля «NOвый»: https://festivalnoviy.ru/teatrybezcrysh

Организаторами фестиваля является АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.