Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии

Златоустовский театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) вновь посетил с благотворительными спектаклями Чебаркульскую гвардейскую танковую дивизию.

Эти встречи являются знаком поддержки воинов – участников спецоперации и проходят в рамках шефского проекта администрации Златоуста «Своих не бросаем».

Это уже третья поездка творческого коллектива, который в этот раз привёз своим подшефным два спектакля. Один из них - музыкальная сказка «Принцесса и свинопас» Г.-Х.Андерсена был посвящён началу учебного года и очень порадовал ребятишек. А взрослые с удовольствием смотрели комедию «Ход конем» В. Константинов и Б.Рацера (на снимке), поставленную главным режиссёром «Омнибуса» заслуженным деятелем искусств РФ Борисом Горбачевским.

«Зритель у нас сегодня особенный. Выбирая спектакль для показа, мы остановились на комедии, потому что очень хотели подарить вам хорошее настроение. Надеюсь, нам это удалось. В следующий раз обязательно приедем на Новый год. Хотим порадовать детей доброй новогодней сказкой», - сказал в своём приветствии к зрителям директор театра Александр Романов.

Командование танковой дивизии вручило гостям из Златоуста почетные грамоты. Среди награжденных – глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, заместитель главы по социальным вопросам Наталья Ширкова, начальник городского управления культуры Ольга Соловьева и главный режиссер театра «Омнибус» Борис Горбачевский.