09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.09.2022
В Миассе задержали карманника-рецидивиста с 18 судимостями
09.09.2022
СК России разыскивает опасных украинских военных преступников и обещает миллион за помощь
09.09.2022
Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
09.09.2022
В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
10.08.2022
Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой
17.05.2022
О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»
29.04.2022
В 31-ый раз Златоустовский театр «Омнибус» проводит «Неделю милосердия»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022