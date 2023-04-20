20.04.2023
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
19.04.2023
На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова
02.06.2022
Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной
11.04.2022
Интересный факт: «ратоборец Транссиба» работал в центре Челябинска
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023