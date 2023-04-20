Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахма-нинова

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает жителей Челябинска на лекцию-концерт, посвященную 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

В доме Покровского в субботу, 22 апреля, артисты Челябинской филармонии представят этюды из жизни великого русского композитора, расскажут о его детстве, юности, о том, как к нему пришла мировая слава, об интересных событиях и встречах в его жизни.

Провести вечер в компании прекрасной музыки Сергея Рахманинова приглашают музыковед, артист Челябинской филармонии Святослав Хазов и лауреат международных конкурсов, солистка филармонии Наталья Гущина.

В старинном особняке на Труда, 98 гостей будут ждать легкий фуршет, приятные сюрпризы, камерная атмосфера салонов начала XX века.

Начало вечера – 18 часов. Необходима предварительная запись.