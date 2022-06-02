Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев в Дом Покровского на спектакль-вебратим «Франц и Фелиция», подготовленный журналистом-театралом Андреем Вагановым.

Сюжет построен на письмах знаменитого писателя Франца Кафки к его берлинской девушке Фелиции Бауэр. Они были дважды помолвлены, но в итоге расстались.

Пятилетняя переписка Франца и Фелиции укладывается в одну цитату: «Не могу жить вместе с ней и не могу жить без нее» - это история двух людей, которые явно не были идеальной парой.

Литературного классика и его невесту сыграют актеры Виктор Яковлев и Милана Власова.

Вход свободный. В 18 часов 30 минут гостей события ждет бесплатная экскурсия по Дому Покровского, в 19 часов начнется сам спектакль.

Вход в Дом Покровского - со стороны улицы Кирова (рядом с восточной башней музея).