Челябинцы увидят «ангельский алфавит» в стенах Публички

В выставочном зале челябинской Публичной библиотеки 18 мая откроется выставка «Ангельский алфавит от О до Ё». Автор – Лена Борисова, южноуральский редактор и писатель представит картины в технике «сухая кисть».

Сказочная история художницы и писательницы Лены Борисовой про буквы не случайно называется «Ангельский алфавит от О до Ё». Началась она 10 декабря 2021 года по загадочному стечению обстоятельств со «сказки» про букву «О». Шла-шла, развивалась и, сколько сказочке не виться, завершилась разноцветной историей про букву «Ё».

«Мы ещё с детства уяснили, что выпорхнувшее с языка слово играет свою роль. Причём роль зачастую нелицеприятную. С последующим призывом подумать, прежде чем сказать. Или – бери больше, кидай дальше – думать, прежде чем подумать», – отмечает Лена Борисова.

Открытие экспозиции пройдёт в четверг, 18 мая, в 17 часов 30 минут. На выставке можно будет не только познакомиться с экспозицией, но и пройти занимательный аудиоквест.

Помимо экспозиции, вас также ждут:

25 мая в 18:00 – мастер-класс от писателя и редактора Ульяны Бисеровой «Алмаз героя: как вдохнуть жизнь в придуманную историю».

10 июня в 14:00 – мастер-класс по коллажированию от художника Лены Борисовой.

10 июня в 15:00 – мастер-класс по изготовлению книжного переплёта от специалистов Регионального центра консервации библиотечных фондов ЧОУНБ.

На все встречи нужна предварительная регистрация.