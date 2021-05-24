Челябинск отмечает День славянской письменности и культуры

Челябинск сегодня, 24-го мая, вместе со всей страной отмечает День славянской письменности и культуры, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Областной праздник организован региональными министерством культуры и Домом дружбы народов совместно с Челябинской митрополией Русской православной церкви. Специальным гостем события станет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

День славянской письменности и культуры пройдет в понедельник на нескольких площадках парка имени Юрия Гагарина.

С 16-ти часов на аллее около фонтана откроются выставки национально-культурных объединений Челябинской области. Здесь будет представлена экспозиция русской избы и предметов русского быта, пройдет театрализованная встреча гостей, мастер-классы по иконописи, народной кукле и плетению поясов, которые подготовят представители Пластовского района.

«Мир Уральской деревни» покажет центр славянских культур «Дубрава» Коркинского района. Украинский культурный центр «Надiя» города Троицка продемонстрирует вышивку, рушники, картины.

Различные народные куклы будут представлены мастерицами Челябинска и Копейска.

Русский культурный центр «Хоровод» покажет различные платки (оренбургские, павловопосадские), а также выставку хлебных изделий по старинным славянским рецептам. А звонарь челябинского храма Святого Мученика Иоанна Воина Андрей Курбатов проведет мастер-класс по колокольному звону-благовесту.

На главной сцене парка в 17 часов начнется большая концертная программа. Зрители услышат выступление Камерного хора имени Валерия Михальченко Челябинской государственной филармонии, архиерейского ансамбля Свято-Симеоновского кафедрального собора, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», а также народных и образцовых танцевальных и вокальных коллективов, солистов и чтецов.

По случаю большого праздника библиотека №29 «Новосинеглазовская» сегодня проводит для школьников в возрасте 10-12 лет игру-квест «Наследие Кирилла и Мефодия».

Участников игры, которая начнется в десять утра, ждут задания по расшифровке надписей на «кириллице» и «глаголице», написание собственных имен этими алфавитами.

«Ребята попробуют свои силы в чтении и осмыслении текста, написанного на старославянском языке, и попытаются расшифровать тайное послание, заключенное в азбуке», - сообщает управление культуры Челябинска.

Справиться с заданиями квеста поможет книжная выставка «Славянского слова узорная вязь».

Детская библиотека №11 Челябинска приглашает на праздник «Славянская письменность». Дети познакомятся с историей появления письменности на Руси и научатся писать гусиными перьями.

Познавательное мероприятие состоится 24-го мая в полдень по адресу: Комсомольский проспект, 53.