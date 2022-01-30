Челябинская филармония отметит юбилей дирижера Адика Абдурахманова вечером симфонической музыки

В Челябинске завтра, 31 января, на сцене филармонического концертного зала имени Сергея Прокофьева состоится концерт, посвященный 60-летнему юбилею заслуженного артиста России, создателя, художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра Челябинской филармонии Адика Абдурахманова.

Юбилей маэстро ознаменует большой концерт в его честь. Возглавляемый Адиком Абдурахмановым коллектив исполнит прекрасные произведения российских и зарубежных композиторов. Сам юбиляр встанет за дирижерский пульт. Ведущим вечера будет один из его учеников по классу флейты - ныне известный поэт, драматург Константин Рубинский. Кстати, коллеги и воспитанники дирижера готовят множество сюрпризов для виновника торжества и его гостей.

«Талант, терпение, труд» - эти слова Адик Абдурахманов повторяет часто, словно музыкальный рефрен.

«Какими бы инструментами я ни дирижировал, я все равно дирижирую людьми, - отмечал маэстро в одном из интервью. - Во-первых, дирижер должен знать все, что происходит в оркестре, потому что это не только инструменты, а, прежде всего, люди, и ты знаешь все их чаяния и проблемы. И чтобы получилось волшебство, музыканты должны творить, у них должно быть наслаждение, хотение играть музыку, желание понимать и раскрыть замысел композитора. Только тогда, от общих усилий, все случается - рождается чудо».

За плечами Адика Абдурахманова - работа в оркестрах Санкт-Петербургского и Челябинского театров оперы и балета, участие во всероссийских и международных конкурсах исполнителей на духовых инструментах.

Выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории, Уральской государственной консерватории, в качестве солиста и дирижера он гастролировал в России, Швейцарии, Австрии, Германии, Латвии, Литве.

Стал первым в стране исполнителем ряда сочинений современных композиторов, в том числе написанных специально для созданного им камерного оркестра «Классика» - именно на базе этого коллектива в 2019-м году будет создан Челябинский симфонический оркестр.

Абдурахманов сотрудничал со многими выдающимися солистами – такими, как Хибла Гермава, Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Дмитрий Шишкин, Мирослав Култышев, Павел Милюков, Филипп Копачевский, Александр Рамм, Граф Муржа, Борислав Струлев, Айдар Гайнуллин, Алена Баева, музыкантами Австрии, США, Франции, Германии, Южной Кореи, других стран.

В качестве дирижера Адик Абдурахманов делает акцент на создании у Южно-Уральского симфонического оркестра имиджа одного из главных музыкальных символов региона. Он выступает инициатором и руководителем ряда общественно-значимых и просветительских музыкальных проектов, нацеленных на знакомство широкой аудитории с шедеврами симфонической музыки. Среди них - «20 музыкальных шедевров, изменивших мир», «Дни Австрии на Южном Урале», «Торжество классики», «Сказки с большим оркестром».

Южно-Уральский симфонический оркестр под руководством Адика Абдурахманова принимает участие в значительных музыкальных событиях, фестивалях, имеет несколько собственных концертных абонементов. Благодаря культуре звука, виртуозной слаженности, богатству музыкальной палитры возглавляемый им коллектив всегда остается в центре культурной жизни региона.

Кроме того, Адик Абдурахманов - заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Челябинского государственного института культуры, профессор.

Его творческая и преподавательская работа получила широкое признание общественности и профессионального сообщества, помогла в формировании нового поколения профессиональных музыкантов Челябинской области.

Адик Абдурахманов отмечен благодарностями международного благотворительного фонда В. Спивакова, международной благотворительной программы «Новые имена», Союза композиторов России.

В 2017-м году Адику Абдурахманову присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».