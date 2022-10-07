Челябинская область примет пятый музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В четырех городах Южного Урала - Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Трехгорном – с 20 по 24 октября пройдет V международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР, главного альтиста страны Юрия Башмета.

Данный фестиваль в Челябинской области довольно молод, но уже сегодня, по прошествии всего пяти лет, можно смело заявлять о нем как о быстро и разносторонне развивающемся культурном явлении, востребованном у публики, деятелей культуры и средств массовой информации событии.

Как отмечает пресс-секретарь Челябинской государственной филармонии Александра Третьякова, с каждым годом к фестивальной жизни форума добавляются все новые и новые города и концертные залы региона. Так и в этот раз: несмотря на то, что центром фестиваля, по традиции, станет Челябинск, однако концерты также состоятся в Миассе, Магнитогорске и Трехгорном.

Среди участников фестиваля этого года – звезды академического искусства: сам маэстро Юрий Башмет, который примет участие в концертах фестиваля как в качестве дирижера, так и в качестве солиста, актеры театра и кино Сергей Шакуров и Полина Агуреева (художественное слово), знаменитые оперные певцы Максима Пастер (тенор) и Жаля Исмаилова (сопрано), пианисты Дмитрий Маслеев и Ксения Башмет, а также молодые музыканты, солисты уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра маэстро Башмета Валерия Абрамова (скрипка) и Александр Рублев (труба).

Кроме того, в концерте открытия фестиваля маэстро Башмета за дирижерским пультом сменит маэстро Фредди Кадена из Эквадора.

На филармоническую сцену поднимутся сразу несколько коллективов: лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы», Челябинский симфонический оркестр и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Программа фестивальных концертов получилась разноплановой и сочетает в себе как известные шедевры академической музыки, так и редко звучащие новинки – сочинения современных композиторов, созданные по заказу маэстро Башмета.

Так, на концерте открытия фестиваля, который пройдет 20 октября на сцене Челябинской филармонии, в первом отделении прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром И.С. Баха (солистка – Ксения Башмет) и редко исполняемый вокальный цикл Бриттена «Озарения» на стихи Рембо (солист – Максим Пастер).

А во втором отделении впервые на Южном Урале прозвучит драматическая симфония для чтеца, альта, симфонического и русского народного оркестров современного композитора, народного артиста России Александра Чайковского «Слово о полку Игореве». Как рассказал сам композитор, работа над масштабной ораторией шла очень быстро, буквально несколько недель.

«Это было нелегко, но очень быстро. В какой-то момент я придумал, что олицетворением души князя Игоря будет альт, то есть Башмет. Когда это придумал, мне стало гораздо проще работать», - рассказал Александр Чайковский.

В исполнении оратории примут участие Челябинский симфонический оркестр, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Юрий Башмет (альт), Сергей Шакуров (чтец), Фредди Кадена (дирижер, Эквадор).

По словам Александры Третьяковой, 20 и 21 октября концерты фестиваля пройдут в Миассе и Магнитогорске и будут полностью посвящены 30-летию лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы». Так, в программе вечеров – сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига, Анданте фа минор из квартета №2 для струнных и «Русский танец» П.И. Чайковского (солистка – Валерия Абрамова, скрипка), Венецианский карнавал Арбана (солист – Александр Рублев, труба), Блюз и Вальс из музыки к кинофильмам Такемицу, а также два сочинения, написанных специально для «Солистов Москвы»: Arecife для струнных мексиканского композитора Габриэллы Ортис (мировая премьера состоялась в 2021 году) и «Отражения» 24 каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга авторства современного автора, постоянного участника фестивалей Башмета Кузьмы Бодрова.

Мировая премьера «Отражений» состоялась в июне 2018 года в итальянском городе Витторио Венето, на одном из концертов Международного музыкального фестиваля «Дорогами Просекко» (артистический директор – Юрий Башмет). Особая партия некоего «рассказчика» в этом сочинении уготована также самому маэстро Башмету – именно с его соло на альте начинаются «Отражения».

В понедельник, 24 октября, эту же программу представят публике Трехгорного.

В Челябинске в рамках фестиваля 23 октября состоятся сразу два концерта. Так, впервые в рамках фестиваля пройдет специальный детский концерт в Детской филармонии: подписание соглашения о сотрудничестве между маэстро Башметом и Детской филармонией Южного Урала состоялось в прошлом году. В программе концерта – сказка «Путешествие Нильса с дикими гусями» на музыку Грига, Нильсена и Вирена в исполнении Полины Агуреевой (художественное слово) и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Кроме того, сам маэстро Башмет посетит 21 октября Детскую филармонию и проведет творческую встречу с талантливой молодежью региона.

Вечером же публике Челябинска представят Сюиту в старинном стиле и Две народные норвежские мелодии Грига, «Русский танец» и два романса Чайковского, Arecife для струнных Габриэллы Ортис, «Венецианский карнавал» Арбана и Концерт ре мажор для фортепиано с оркестром Гайдна.

Солисты вечера – Дмитрий Маслеев (фортепиано), Виктория Каркачева (меццо-сопрано), Валерия Абрамова (скрипка), Александр Рублев (труба).

Говоря о судьбе фестиваля, маэстро Башмет неоднократно отмечал, что в будущем Южный Урал также охватит разнообразие творческих стилей и программных жанров, а еще произойдет обязательное расширение творческой географии.

Однако уже сейчас, всего спустя пять лет со дня основания, Южно-Уральский фестиваль отличают особая атмосфера и неповторимый авторский стиль, что позволяет привлекать к культурной жизни региона самую широкую аудиторию.

Фото: Челябинская государственная филармония