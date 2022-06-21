Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России

Ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» стал участником Moscow Jazz Festival, который проходил в столице России с 13 по 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба челябинской филармонии. Приглашение участвовать в грандиозном событии джаз-бэнд Южного Урала получил от Фонда поддержки и развития музыкального искусства народного артиста России Игоря Бутмана.

Московский джазовый фестиваль проходил в столице впервые и стал самым масштабным в истории страны джазовым форумом. В течение недели на семи городских площадках – красивейших парках и лучших концертных залах – выступили около тысячи артистов со всей страны. В большой концертной программе зрители могли послушать российских звёзд первой величины Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, Ларису Долину, Евгения Маргулиса, Хиблу Герзмаву, Ильдара Абдразакова, Олега Аккуратова, Даниила Крамера, знаменитых исполнителей из Индии, Кубы, Бразилии и Тайланда.

Наши земляки выступали 17 июня на одной из центральных площадок фестиваля в парке Зарядье. Символично, что в дождливый день с началом выступления «Уральского диксиленда» осадки прекратились. Сет челябинцев состоял из классики диксиленда и новоорлеанского джаза – горячих номеров, под которые публика не преминула пуститься в танец. По окончании зрители собрались у сцены, скандировали: «Молодцы!», просили исполнить ещё что-то на бис. Кроме того, по приглашению проректора РАМ им. Гнесиных Валерия Гроховского «Уральский диксиленд» дал сольный концерт в концертном зале московской академии.

В ходе Moscow Jazz Festival москвичи смогли также познакомиться и с молодым искусством Южного Урала. В парке «Музеон» 18 июня выступил ансамбль VG-Сollective под управлением Эдуарда Риккера. Этот джазовый квартет из Челябинска вошёл в топ-100 лучших коллективов, отобранных по итогам Всероссийского конкурса молодежных джазовых составов. Ребята исполнили программу из авторских произведений Эдуарда Риккера и Александра Гаврилова, а также собственные прочтения классических тем Уэйна Шортера, Джона Леннона и других.

Вернувшись в Челябинск, джазмены продолжают работу. Ближайший концерт «Уральского диксиленда» состоится в Зале им. С.С. Прокофьева четвёртого июля.