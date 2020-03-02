Челябинский фестиваль  «Школьное кино» поддерживают ВГИК и «Мурзилка»

В Челябинске во второй раз будет проходить фестиваль-конкурс «Школьное кино». Прием заявок на участие в нем открыт с 1 марта.

Как рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор областного Киноцентра имени С.А.Герасимова Юрий Сычёв, прошедший в прошлом году первый фестиваль носил пробный характер. Организаторам хотелось проверить востребованность такого конкурса с достаточно жёсткими требованиями - к участию в нём допускались только работы, созданные в детских студиях. И оказалось, что такое ограничение пошло на пользу. Все конкурсанты находились в равных условиях, не было состязательности между профессионалами и любителями. При этом число желающих принять участие в конкурсной программе оказалось достаточно большим, хотя реклама, информация о фестивале была сверхскромной.

«Второй фестиваль существенно отличается от предыдущего, - говорит Юрий Сычев. - Прежде всего, оценка присланных фильмов будет более дифференцированной: отдельно будут рассматриваться работы, созданные в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, и фильмы, снятые в частных киношколах. Тематика кинолент не ограничена и довольно разнообразна – от защиты окружающей среды, школьных проблем до предстоящего юбилея Великой Победы. Кроме того, обязательно будет отмечена работа руководителей детских студий. Не случайно фестиваль «Школьное кино» носит имя Сергея Аполлинариевича Герасимова – нашего земляка, выдающегося режиссёра и педагога, воспитавшего целую плеяду талантливых кинематографистов».

Кстати, соорганизатором фестиваля, учредителем номинации «Учитель» выступает Всероссийский Государственный Институт Кинематографии, который тоже носит имя Сергея Герасимова. Помимо ВГИКа свои номинации учредили литературно-художественный журнал «Мурзилка», Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области, Челябинский Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и газета «Южноуральская панорама».

С положением о фестивале можно познакомиться на сайте организатора - Челябинского областного Киноцентра имени С.А. Герасимова. И там же можно заполнить заявку на участие. Итоги конкурса будут подведены 21 мая.