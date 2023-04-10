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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.04.2023 13:28

В Челябинске обновленный снаружи киноцентр «Импульс» капитально отремонтируют изнутри

В Челябинске 12 апреля будет заключен контракт с организацией, которой в срок до десятого июня текущего года предстоит разработать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций киноцентра «Импульс».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, десятого апреля, сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Знаковый для Металлургического района объект в прошлом году преобразился снаружи – по программе инициативного бюджетирования был проведен капремонт фасада, кровли, крыльца и запасного (пожарного) выхода здания. На восстановление исторического облика «Импульса» в 2022 году выделили 21,5 миллиона рублей.

Напомним, первозданный вид зданию вернули, применяя бережные современные технологии, что позволило сохранить особую монолитную архитектуру киноцентра, характерную для 1970-х годов.

Теперь дело за внутренним убранством «Импульса». Отметим, начальная цена аукциона на разработку проектно-сметной документации составляла четыре миллиона 530 тысяч рублей. Заявки от претендентов на получение контракта принимались в период с 22 по 30 марта. Всего было подано 12 заявок. Победила организация, предложившая наименьшую цену, - один миллион 598 тысяч 855 рублей.

Внутренние помещения и инженерные сети здания киноцентра на 50-летия ВЛКСМ, 16 в текущем году капитально отремонтируют (после того как будет разработана и получит положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметная документация) по заказу самого «Импульса».

Автор: Евгения Александрова
Металлургический район
Киноцентр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 10 апреля, начали подачу воды в дома нескольких микрорайонов поселка Западный (Сос
10.04.2023

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06.04.2023 17:56

На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие

06.04.2023 17:47

Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве

06.04.2023 17:35

В пятницу в Челябинской области температура понизится, давление повысится, ветер усилится

06.04.2023 17:34

На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей

06.04.2023 17:32

На всероссийском форуме в Челябинске «Ростелеком» покажет искусственный интеллект в деле

06.04.2023 17:27

Многодневные походы по Зигальге временно запрещены

06.04.2023 17:24

Южноуральский оперативник сделал предложение руки и сердца возлюбленной при личном составе

06.04.2023 17:16

В Челябинске восстановят утраченный облик полусожженного старинного особняка на Труда

06.04.2023 17:03

В Челябинске пройдет спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»

06.04.2023 16:57

С ХК «Металлург» хотят взыскать 52 миллиона рублей