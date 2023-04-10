В Челябинске обновленный снаружи киноцентр «Импульс» капитально отремонтируют изнутри

В Челябинске 12 апреля будет заключен контракт с организацией, которой в срок до десятого июня текущего года предстоит разработать проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта внутренних помещений и инженерных коммуникаций киноцентра «Импульс».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, десятого апреля, сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Знаковый для Металлургического района объект в прошлом году преобразился снаружи – по программе инициативного бюджетирования был проведен капремонт фасада, кровли, крыльца и запасного (пожарного) выхода здания. На восстановление исторического облика «Импульса» в 2022 году выделили 21,5 миллиона рублей.

Напомним, первозданный вид зданию вернули, применяя бережные современные технологии, что позволило сохранить особую монолитную архитектуру киноцентра, характерную для 1970-х годов.

Теперь дело за внутренним убранством «Импульса». Отметим, начальная цена аукциона на разработку проектно-сметной документации составляла четыре миллиона 530 тысяч рублей. Заявки от претендентов на получение контракта принимались в период с 22 по 30 марта. Всего было подано 12 заявок. Победила организация, предложившая наименьшую цену, - один миллион 598 тысяч 855 рублей.

Внутренние помещения и инженерные сети здания киноцентра на 50-летия ВЛКСМ, 16 в текущем году капитально отремонтируют (после того как будет разработана и получит положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметная документация) по заказу самого «Импульса».