Челябинский фестиваль школьного кино - продолжение славных дел

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова начал подготовку к одному из своих популярных фестивалей. В этом году в пятый раз пройдёт Всероссийский кинофестиваль школьного кино «В начале славных дел». Так назван один из многочисленных фильмов знаменитого земляка южноуральцев - великого мастера кино Сергея Аполлинарьевича Герасимова. И фестиваль ежегодно проводится в память о всемирно известном актёре, режиссёре, сценаристе, педагоге (профессоре) ВГИКа.

В оргкомитет предстоящего смотра уже начали поступать заявки. За пять дней, прошедших с начала его объявления, их поступило более десяти.

«Наш фестиваль стал традиционным и обрёл статус Всероссийского. Его главным учредителем является министерство культуры Челябинской области, а организатором – областной Киноцентр, - рассказал о предстоящем событии директор Киноцентра Юрий Сычёв: - Традиционно подведение итогов состоится 21 мая в День рождения Сергея Аполлинарьевича Герасимова. Все номинации имеют название его знаменитых фильмов: «Непобедимые», «Молодая гвардия», «Учитель», «Любить человека», «Большая земля», «У озера», «Журналист». Эти названия и определяют тему и содержание представленных кинолент членам жюри, которые будут смотреть и оценивать их с первого по 20 мая».

Традиционно и то, что заявки на участие поступают издалека – в этом году первыми подали заявку школьники из Калининграда. Это значит, фестиваль наш не только знают за пределами региона, но и готовы принять в нём участие. Но помимо традиций есть и новшество. Впервые из Всероссийского наш школьный кинофорум обретёт статус международного. Это благодаря крепнущей дружбе с Союзом кинематографистов Республики Беларусь, Положение о нашем фестивале будет официально опубликовано в Белоруссии, а в состав его жюри войдут известные белорусские кинематографисты. Так что лучшие фильмы участников смогут увидеть не только зрители Южного Урала, но и ближнего зарубежья.