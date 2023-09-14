14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
На Челябинский «ЭФиР74» откликнулось 80 стран
01.07.2023
«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области
23.01.2023
Челябинский фестиваль школьного кино - продолжение славных дел
26.08.2022
«Киноуроки мужества» - новая программа Киноцентра имени Сергея Герасимова
17.05.2022
В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023