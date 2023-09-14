На Челябинский «ЭФиР74» откликнулось 80 стран

Челябинский областной киноцентр имени С. А. Герасимова до 30 сентября продолжает приём заявок на Фестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР74». Этот киносмотр является одним из крупнейших эко-фестивалей страны, имеет богатую историю и в этом году состоится в Челябинске уже в одиннадцатый раз.

«Да, вот уже 11-й год наш фестиваль принимает экологические кино-, теле - и анимационные работы со всего света, а победители награждаются призами в размере 40 тысяч рублей. Принять участие могут авторские коллективы (муниципальные и частные кино-, теле - и анимационные студии) и индивидуальные авторы из всех стран. География не ограничена рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор Киноцентра Юрий Дмитриевич Сычёв. - Основное тематическое направление и цель конкурсных работ – формирование экологической культуры, ответственное отношение к природе, раздельный сбор вторсырья и реализованные экологические проекты. В этом году конкурс пройдёт по двум категориям – для профессионалов и любителей. В каждой категории победители будут определяться в пяти номинациях: игровой фильм, неигровой фильм, анимационный фильм, социальная реклама, телевизионный формат (сюжет, репортаж, телепрограмма и др.).

Фестиваль «ЭФиР74» был учрежден Министерством экологии Челябинской области в 2013 году. Прошлый год в сравнении с предыдущими стал рекордным по числу поступивших заявок – свои фильмы, анимацию и социальную рекламу прислали 740 режиссеров из 78 стран мира. Из них в шорт-лист вошла 31 работа из России, Ирана, Нигерии, Индии, США, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. А в этом году, как отметил Юрий Сычёв, экспертный совет Фестиваля получил более 500 конкурсных заявок уже из 80 стран. Лидерами по количеству заявленных работ стали Иран, Индия и Россия. Также свои экологические фильмы прислали режиссеры из экзотических стран — Бахрейна, Сальвадора, Гвинеи, Никарагуа, Буркина-Фасо и Пуэрто-Рико.

Заявки на участие в Челябинском Фестивале «ЭфиР74», который можно назвать международным, принимаются на официальном сайте Фестиваля и на платформе «FilmFreeway» до 30 сентября. А торжественное закрытие Фестиваля с показом лучших работ и награждением победителей состоится в Челябинске 20 октября.