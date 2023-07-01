«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области

Челябинский областной киноцентр имени С.А. Герасимова открыл приём заявок на кинофестиваль «Урал, я люблю тебя». В 2023 году он состоится в юбилейный десятый раз и будет приурочен к 90-летию Челябинской области.

На конкурс принимаются профессиональные и любительские работы различных форматов и жанров. Главное условие – любовь к Уралу, его людям, ландшафтам, победам и достижениям.

«Урал, я люблю тебя» – это старейший кинофестиваль Южного Урала, посвященный локальной тематике. Он был учрежден в 2014 году и за десятилетие успел стать значимым событием на культурной карте региона. Ежегодно в оргкомитет фестиваля поступают сотни работ, посвященных природному, историко-культурному, промышленному и интеллектуальному наследию Урала.

«"Урал, я люблю тебя" – это редкий пример локального фестиваля-долгожителя, отмечает директор киноцентра имени Герасимова и председатель жюри кинофестиваля Юрий Сычев. – Далеко не каждый регион может похвастаться подобным, ведь гораздо проще принимать конкурсные работы со всей страны вне зависимости от тематики. Но наша концепция – именно в локальности. Нам важно понять, как видят Урал его жители – через какую оптику за ним наблюдают и какие темы им кажутся важными».

В этом году концепция остается неизменной – на конкурс принимаются работы, снятые на территории Урала. География участников – Челябинская, Курганская, Свердловская, Пермская, Тюменская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи. Участниками могут стать не только профессиональные кино- и телестудии, но и анимационные мастерские, рекламные агентства, видеопродакшены и индивидуальные авторы любого уровня подготовки. Также допускается участие авторов из других регионов РФ и из-за рубежа, если работа популяризирует Урал. Основное условие – это любовью к родному краю, его людям, ландшафтам, победам и достижениям. Всех лауреатов ждут ценные призы, а финалисты будут награждены дипломами об участии.



Какие работы принимаются?

Игровые, документальные, мультипликационные, научно-популярные и видовые фильмы, а также социальная реклама, музыкальные клипы, видеопоэзия, журналистские видеоработы (телепрограммы, репортажи, сюжеты).

Работа должна соответствовать одной из десяти тематический номинаций кинофестиваля. Подробнее – смотрите в Положении.

Дата создания – не ранее 2021 года.

Сроки?

Приём конкурсных работ: до 30 сентября 2023 года.

Конкурсный показ и церемония закрытия: 20 октября 2023 года.

Как подать заявку?