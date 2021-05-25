Челябинский музей отправил «Благоверного князя Александра Невского» в Третьяковку

Челябинский музей изобразительных искусств отправил спецтранспортом в Москву парсуну «Благоверный князь Александр Невский», которая украсит выставку «История России глазами художников» в государственной Третьяковской галерее.

В проекте, организованном музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и Третьяковкой, принимают участие государственный Эрмитаж, государственный Русский музей и ведущие региональные художественные музеи. Экспозиция будет работать в столице с 11-го июня по восьмое августа.

Челябинский музей изобразительных искусств был приглашен к участию в масштабном культурном проекте официальным письмом. Организаторы просили предоставить для экспонирования парсуну неизвестного художника XVIII века «Благоверный князь Александр Невский». Данная работа имеет большую художественную и историческую ценность и, несомненно, займет достойное место в московской экспозиции.

Как сообщает пресс-служба музея, спецавтомобиль прибыл из столицы в Челябинск за произведением искусства вчера, 24-го мая. Транспорт оснащен всеми необходимыми условиями для перевозки ценнейшего груза. Парсуна транспортируется в коробе, изготовленном специально для неё.

Выставка «История России глазами художников» пройдет в рамках празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. К этой дате приурочена и выставка «Парсуна «Александр Невский» и русский портрет XVIII века» в Сатке, куда парсуна отправится после Третьяковской галереи для экспонирования с октября по декабрь 2021-го года. Организация и проведение выставки осуществляется совместно с фондом «Собрание» и ООО «Группа «Магнезит».