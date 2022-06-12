Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»

Челябинский Новый Художественный театр одержал большую победу на VIII Международном театральном фестивале «У Троицы». Он проходил с третьего по 11 июня в старинном русском городе Сергиев Посад. Соперниками НХТ в этом престижном смотре, посвящённом 350-летию Петра Первого, были театры из Казахстана, Армении, Москвы, Ярославля, Омска, Белгорода, Брянска, Вологды, Нижневартовска и других городов. Спектакли фестивальной афиши рассказывали об истории России в разные ее периоды. И то, что они состоялись накануне двух больших, светлых и значимых для россиян праздников – Троицы и Дня России, было и актуально, и символично.

Челябинский Новый Художественный Театр участвовал в этом форуме в третий раз. В прошлом году за спектакль «Светлые души» он стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль фестиваля». В этот раз НХТ был представлен двумя названиями: спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас», поставленным главным режиссёром театра Евгением Гельфондом, и поэтическим моноспектаклем о жизни и творчестве Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!» в постановке ведущего актёра НХТ Александра Майера.

Оба спектакля состоялись в один день -10 июня, в канун торжественной церемонии закрытия фестиваля, на которой были озвучены вот эти победы челябинцев:

- ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ ФЕСТИВАЛЯ - "Саня, Ваня, с ними Римас" (режиссер-постановщик Евгений Гельфонд).

- Лучшая женская роль первого плана (Александра) - Ксения Бойко.

- Лучшая женская роль второго плана (Анна) - Наталья Шолохова.

- Специальный приз жюри за вдохновенное воплощение образа русского поэта в спектакле "О верю, верю, счастье есть!" - Александр Майер.

Поздравления и радостные отзывы от земляков не заставили себя долго ждать. Вот лишь один из многочисленных – от известного театрального педагога Вячеслава Анатольевича Петрова: «Вот это победа! Вот это праздник! Заслуженный итог очередного пройденного этапа жизни и творчества прекрасного коллектива под руководством Человека, который знает, куда и зачем ведёт свой корабль под парусами НХТ!!! Виват! Виват!! Виват!!! Поздравляю!!!».

А это выдержка из текста, опубликованного на официальной странице «Театрального Ковчега», организатора фестиваля: «Так сложилось, что на восьмой день фестиваля мы посмотрели два спектакля из Челябинска, одного из самых театральных городов России. Прекрасный поэтический спектакль «О верю, верю, счастье есть!» в исполнении одного из лучших артистов Челябинска - Александра Майера. А вечером - спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас», поставленный главным режиссёром НХТ Евгением Гельфондом. Это постановка входит в репертуар многих театров, в том числе и нашего, но здесь она заиграла новыми красками - яркими, тонкими и точными».

Мнение критика Ирины Ивановой:

«Восхитительный, глубокий, сильный спектакль, наполненный огромным смыслом и драматургией, неожиданным окончанием с многоточием, посчастливилось мне посмотреть в Сергиево-Посадском центре "Дубрава". Спектакль Челябинского театра по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас", основанной на достоверных страницах истории, рассказывает о тяжёлых последствиях войны на примере одной семьи. Потрясающая, настоящая игра актёров, которые плюс ко всему прекрасно поют, лирические музыкальные вкрапления под печальный аккомпанемент гуслей и пилы, необычайно живая, яркая речь, и даже настоящий запах бани и веников, - эта постановка наряду с самой пьесой заслуживает долгих оваций, и оставляет след в сердце. Браво!».

И уже во вторник, 14 июня, челябинский спектакль – лауреат «У Троицы» - выйдет на сцену другого не менее известного в России театрального форума - XV фестиваля «Голоса истории», который проходит в Вологде.

Добрую и горькую историю, полную любви к родной земле и русской деревне челябинские артисты расскажут со сцены Вологодского Театра для детей и молодёжи. Вологжанам интересно будет увидеть интерпретацию челябинского театра еще и потому, что с 2019 года спектакль по пьесе Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» идет на сцене Вологодского драматического театра. С репертуаром НХТ вологодские зрители знакомы. На предыдущем, XIV фестивале «Голоса истории», челябинцы показывали на сцене Камерного драматического театра спектакль «К тебе, земля обетованная», который был удостоен одного из главных призов фестиваля. Ещё раньше, в 2017 году, театр приезжал в Вологду со спектаклем «Бесы». Нет сомнения, что и в «Голосах истории» голос Челябинского НХТ прозвучит достойно.