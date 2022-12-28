28.12.2022
Новый ФОК открылся сегодня в центе Кусы
28.12.2022
Жительницу из Полетаево, по вине которой погиб малыш, оставили на свободе
28.12.2022
В Челябинске и Копейске расставляют желтые и оранжевые баки для РСО
28.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря (18+)
28.12.2022
Аптечные компании подозревают в сговоре
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
Челябинский «Онегин» стал лауреатом премии министерства культуры России
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022