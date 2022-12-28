Челябинский «Онегин» стал лауреатом премии министерства культуры России

Челябинский молодежный театр стал лауреатом премии Министерства культуры Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики в 2022 году. Награды удостоился спектакль «Онегин», а диплом вручили директору театра Галине Братышевой на сцене Большого театра.

В номинации отметили три театра: Челябинский Молодёжный, Саратовский академический театр юного зрителя, Брянский областной театр кукол.

«Спектакль получился, пользуется любовью зрителей, мы получаем массу отзывов, — рассказывает главный режиссёр Молодёжного театра Иван Миневцев. - <…> мы добились успехов, оказавшись в числе ведущих театров страны для детей и молодежи».