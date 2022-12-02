02.12.2022
Челябинский симфонический оркестр стал лауреатом премии «440 ГЕРЦ»
02.12.2022
Вынесен приговор челябинцу, стрелявшему в силовика
02.12.2022
Народный фронт заявил о неготовности скверов и парков Челябинска к зимним визитам горожан
02.12.2022
Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия
02.12.2022
В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков
02.12.2022
Южноуральцы реструктурировали задолженность по кредитам на шесть миллиардов рублей
Челябинский симфонический оркестр стал лауреатом премии «440 ГЕРЦ»
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022