Челябинский симфонический оркестр стал лауреатом премии «440 ГЕРЦ»

Большую оркестровую премию «440 герц» получил Челябинский симфонический оркестр. Так отмечены онлайн-выступления музыкантов в 2021 году, а точнее неординарные идеи трансляций.

На конкурс челябинские музыканты представляли программу «Прокофьев» из цикла «Слова и музыка к тебе», поскольку 2021 год был юбилейным для композитора.

«У нас есть целая программа, посвященная Прокофьеву, — рассказывает художественный руководитель и главный дирижер оркестра Адик Абдурахманов. - Ее мы готовили с актером и телеведущим Юлианом Макаровым, открывали ею юбилейный, 85-й, филармонический сезон. Звучит прекрасная музыка, Первый концерт и Четвертая симфония композитора, а Юлиан рассказывает о судьбе композитора. Нашей принципиальной задачей была эмоциональная включенность публики – именно этому помогает словесный ряд. Драматургически это выстроено таким образом, что мы начинаем сопереживать Сергею Сергеевичу Прокофьеву, улыбаться вместе с ним или негодовать. Конечно, нам очень приятно, что наша работа отмечена».

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, запись программы Государственного симфонического оркестра Челябинской области можно увидеть и услышать на официальном сайте «440 герц».