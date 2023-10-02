Челябинский спектакль «Дом Бернарды Альбы» удостоен наград «Худсовета»

Театральная общественность и поклонники Челябинского академического театра драмы имени Н.Ю.Орлова могут поздравить его коллектив с серьёзной творческой победой. На Всероссийском молодёжном театральном фестивале «Худсовет», который только что завершился в Саранске и проходил при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, он удостоился высокой оценки жюри и наград за спектакль «Дом Бернарды Альбы».

Участники спектакля получили спецприз жюри «За лучший ансамбль» и диплом «За лучшую работу художника». Такое признание вдвойне, даже втройне ценно и приятно, если учесть, что премьера поставлена молодым челябинским режиссёром Дарьей Догадовой, создавалась в условиях капитального ремонта театра, была выпущена весной этого года и сразу встретила признание зрителей, нашла широкий отзыв в прессе.

В основе спектакля «Дом Бернарды Альбы» - последняя и едва ли не самая суровая, жёсткая пьеса знаменитого испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки, «пронзительная, чувственная драма, где соединились любовь, смерть, нежность и жестокость». Челябинский театр драмы впервые обратился к творчеству Лорки. По словам режиссера-постановщика Дарьи Догадовой, интерес к пьесе «Дом Бернарды Альбы» появился у нее давно. И главная причина этого - необычайная метафоричность и поэтичность текста, пронзительность и эмоциональность которого создает бескрайнее поле для режиссерской фантазии. В создании трагической истории о женщинах, не имеющих право на простое человеческое счастье и любовь, вместе с режиссером участвовали художник Ольга Смагина и хореограф Мария Грейф. Главную роль Бернарды Альбы исполняет заслуженная артистка РФ Татьяна Каменева. В составе ансамбля, признанного на фестивале «Худсовет» лучшим: Татьяна Власова, Екатерина Зенцова, Алла Несова, Наталья Катасонова, Мария Трофимова, Ксения Зузнева, Антонида Гагарина, Анастасия Аляева, Карина Исмаилова, Антон Дмитров.

Челябинские зрители уже седьмого октября смогут увидеть этот пронзительный спектакль, удостоенный наград «Худсовета», в родных для его исполнителей стенах – на малой сцене театра. Начало в 17-00 .