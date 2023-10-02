02.10.2023
Челябинский спектакль «Дом Бернарды Альбы» удостоен наград «Худсовета»
02.10.2023
Каслинский автовокзал ждет капитального ремонта
02.10.2023
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
02.10.2023
В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании
02.10.2023
В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья
02.10.2023
Еще две детские библиотеки региона превратились в модельные
Челябинский спектакль «Дом Бернарды Альбы» удостоен наград «Худсовета»
15.06.2023
Сезон в Челябинском театре драмы закроет «Дон Жуан»
26.05.2023
Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже
24.04.2023
В Челябинском театре драмы апрель завершают «Дети ворона»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023