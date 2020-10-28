Челябинский театр драмы отмечает юбилей главного режиссёра

Сегодня, 28 октября, в Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова юбилейный день. 75-летие отмечает народный артист России, талантливый режиссер и педагог, художественный лидер театра Александр Зыков.

«Александр Маркович родился 28 октября 1945 года в городе Энгельс Саратовской области. В 1975 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа. Некоторое время был ассистентом у Романа Виктюка. Работал режиссёром в Пензенском и Оренбургском театрах. В 1987 году возглавил Норильский Заполярный театр драмы имени Маяковского.

Под его руководством театр был удостоен многочисленных наград, в том числе и зарубежных, - рассказала о юбиляре руководитель литературной части театра Елена Ляпунова. - С 2006 года по 2013-ый Александр Зыков был главным режиссёром Новосибирского театра «Красный факел». А с 1 июня 2017 года и по настоящее время он главный режиссер Челябинского театра драмы. За это время на челябинской сцене им создано более десяти спектаклей, которые востребованы зрителями, пользуются большим успехом и не остаются без внимания критиков. Среди самых интересных и ярких постановок, которые сегодня прочно держатся в репертуаре, - это «Девичник над вечным покоем» А. Менчелла, «Продавец дождя» Р. Нэша, «Школа с театральным уклоном» Д. Ликсперова, «Шесть блюд из одной курицы» Г. Слуцки, «Время женщин» по одноименному роману Е. Чижовой».

По словам Елены Ляпуновой, спектакли Александра Зыкова отличает не только высокое режиссерское мастерство, но и оригинальная интерпретация хорошо, казалось бы, известных образов, мастерская работа с текстом, сочетание и переплетение времён и пространств, философичность, мягкий юмор и, конечно же, всегда запоминающееся музыкальное оформление.

Под руководством Александра Марковича Зыкова труппа театра ведет активную гастрольную и фестивальную деятельность, создавая положительный имидж Челябинску и области и завоёвывая известность в других регионах страны. Только в 2019 году, который был провозглашён в России Годом театра, оценить мастерство труппы челябинского театра смогли зрители Великого Новгорода, Екатеринбурга, Оренбурга, Кургана, Нижнего Новгорода. В этих городах коллектив Челябинского театра драмы

побывал по программе крупнейшего события Года театра - Всероссийского театрального марафона.