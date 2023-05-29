Челябинский театр кукол приглашает на премьеру «Дон Жуана»

В Челябинском театре кукол имени В. Вольховского поставлен очередной спектакль для взрослых зрителей. В постановке лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска» 2,3,4,29 июня, а также 1 и 2 июля они увидят премьеру спектакля «Дон Жуан».

Режиссер спектакля - Александр Янушкевич уже знаком челябинским театралам по спектаклю «Годунов», премьера которого вышла в начале нынешнего театрального сезона. За это время спектакль стал хитом театра, участвовал на нескольких фестивалях, где имел большой успех. И вот новая постановка Александра Янушкевича.

«Каждое поколение обращается к сюжету о Дон Жуане, находя в этом образе созвучие своему времени, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина. - Как персонаж Дон Жуан родился в 1630 году в пьесе Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость». С тех пор более 200 авторов в разных странах писали об испанце, чье имя стало нарицательным».

Каким сегодня его увидел режиссер спектакля Александр Янушкевич? И зачем ему понадобился сложносочиненный текст современного драматурга Алексея Гончаренко, в

котором использованы тексты Мольера, Байрона, Гольдони, Гофмана, Мериме? Для Александра Янушкевича Дон Жуан – единственный живой человек в окружении механических кукол, к которым относятся все женщины, его отец, Командор и даже Сганарель.

«При этом нельзя сказать, что Дон Жуан однозначно положительный герой и мои симпатии на его стороне, - говорит Александр Янушкевич. - С одной стороны – внутренняя свобода Дон Жуана, его жизненные принципы помогают окружающим иначе взглянуть на жизнь, освободиться от навязанных схем поведения, с другой – он сам становится жертвой своих принципов, исповедующих полную свободу действий. Эту идею как раз помогают донести до зрителя женские образы. Женщин в спектакле семь. Характер каждой выражен в кукле и актерских интонациях. С каждой у Дон Жуана возникают свои отношения».

Однако ни одной живой актрисы зритель на сцене не увидит. Все роли сыграют куклы, которыми никто не будет управлять. 14 разных кукол будут двигаться без участия актёров: летать, светиться, выезжать на сцену. Будет получеловек-полукукла Командор, частично залитый бетоном, превращающийся в статую.

А еще зрителей ждет много технических чудес, которые нужны не ради фокуса, а ради смысла, и которые возможны только в театре кукол. Что касается режиссуры Александра Янушкевича, то он по традиции не обошелся без фиги в кармане и упаковал своего «Дон Жуана» в изящную, ироничную театральную оболочку – в буквальном смысле. Так что театра на сцене будет много. Театра в театре тоже.

Над спектаклем вместе с режиссёром работали художник Антон Болкунов (тоже лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»), композитор Андрей Евдокимов, хореограф Елена Пришвицына.

В роли Дон Жуана занят Артем Чистяков, в роли Сганареля- Александр Малышев. В остальных ролях: Николай Архипов, Мария Ахмедова, Елена Блажеева, Елизавета Борок, Елена Дрыгина, заслуженный артист РФ Андрей Дрыгин, заслуженная артистка РФ Арина Жарикова, Арина Згурская, Василий Лаврентьев, Виталий Пилипенко, Марианна Тарасова, заслуженный артист РФ Фёдор Псарёв.

Начало спектакля в 19-00.