Челябинский театр оперы и балета подарит медикам региона грандиозный концерт

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки готовит для медицинских работников региона благотворительный концерт, который состоится при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Предстоящее событие (концерт состоится 24-го сентября) – это возможность сказать «спасибо» тем, кто остался верен профессии и оказал неоценимую помощь региону во время пандемии.

Как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, для медицинских работников выступят ведущие солисты оперы и балета, симфонический оркестр и хор театра.

В программу «Осенняя рапсодия» вошли арии и дуэты из опер «Кармен» Жоржа Бизе, «Риголетто» Джузеппе Верди, оперетт «Цыганский барон» Иоганна Штрауса, «Сильва» Имре Кальмана, мюзикла «Мулен Руж» Крэйга Армстронга, адажио из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, канкан из оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха.

Прозвучат вечером четверга и популярные эстрадные песни, в числе которых «Есть только миг» Александра Зацепина, «Люблю тебя» Арно Бабаджаняна, «Volare» Доменико Модуньо.

Зрители смогут насладиться прекрасными голосами Дарьи Аброськиной, Марии Гуйтар, Андрея Меркульева, Александра Сильвестрова, Эльвиры Авзаловой, Екатерины Батуевой (Бычковой), Гузельи Шахматовой, Дмитрия Никитина, Наталии Быстрик и Елены Роткиной.