Челябинский театр оперы и балета завоевал победу в двух номинациях «Сцены»

В Магнитогорске (Челябинская область) подвели итоги 31-го ежегодного регионального фестиваля профессиональных театров «Сцена-2021».

Конкурсную программу составили 16 спектаклей театров Челябинска, Златоуста, Озерска, Верхнего Уфалея и Магнитогорска.

Поделиться

Театр оперы и балета имени М.И. Глинки представил на суд жюри яркую премьеру прошлого сезона – балет-феерию «Сказки Гофмана» на музыку Жака Оффенбаха. Это новый грандиозный проект, созданный совместно с французским продюсерским центром «Franceconcert».

По итогам фестиваля Челябинский театр оперы и балета одержал победу в двух номинациях. Работа художника-постановщика, художника по костюмам и художника по свету Сергея Новикова была признана лучшей. Пространство сцены в спектакле «Сказки Гофмана» трансформируется прямо на глазах у зрителей: золотые тона сменяют синие и красные, гондола превращается то в огромную люстру, то в праздничный торт.

Как сообщила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, победителем в номинации «За мастерство актерского перевоплощения» стал лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области Алексей Сафронов, исполняющий партии Миракля и Дапертутто.

Следующий показ балета-феерии «Сказки Гофмана» состоится 27-го ноября, начало в 18 часов.