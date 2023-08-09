Челябинский театр современного танца откроет сезон в Санкт-Петербурге

В этом году челябинский театр современного танца открывает театральный сезон в Санкт-Петербурге на фестивалях «Танец без ума от себя и от любви» и OPEN LOOK.

На фестивалях «Танец без ума от себя и от любви» артист театра Денис Чернышов 12 августа представит спектакль Connect в гостевой программе фестиваля.

А уже 18 августа театр представит премьерный спектакль «Диалоги» в гостевой программе на фестивале современного танца OPEN LOOK. В 2023 году фестиваль OPEN LOOK будет проводиться уже в XXV раз.

«Диалог — это не только коммуникация, это совместное творческое мышление, которое может возникнуть, когда подлинное чуткое слушание помогает стремлению понять и быть понятым. Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и «человек в человеке» как для других, так и для себя самого», - считает Заслуженный артист РФ, руководитель театра, Ольга Пона.

Ольга Пона создала ореографию этого спектакля в соавторстве с танцовщиками театра.

В Челябинске премьера состоится 14 сентября на сцене Учебного театра «Дебют» (ЧГИК, ул. Орджоникидзе, 36а).