Черная принцесса живет в Челябинске

Челябинская группа «ВВЧ» сняла клип на собственную песню «Черная принцесса», что автор композиции Василий Чугаев собирался сделать очень долго. Наконец, на радость поклонникам коллектива давняя сокровенная мечта музыканта была воплощена в жизнь.

Воплощение получилось ярким, талантливым, необычным. «Оживить» «Черную принцессу» творцу помогла режиссер Надежда Малышева, встреча с которой сделала задумку Василия Чугаева реальностью (а ведь сначала челябинец подумывал ограничиться лишь видеорядом).

Музыкант говорит о съемке видеоклипа следующее: «Я не ожидал такого. Я был в восторге от самого процесса, от того, насколько был серьезный подход. Как работали актриса, музыканты, оператор».

Сценарий клипа не обговаривался и не утверждался. Два творческих человека поговорили, определили концепцию и пошли работать. В итоге получился вот такой, несколько мистический клип.

Группа благодарит за возможность съёмки видеоклипа коллектив ДПШ имени Крупской и уже задумывается о съемках нового клипа.

«Чёрная принцесса»: музыка - Василий Чугаев, слова - Андрей Бабошин и Василий Чугаев. Роль загадочной героини песни сыграла Дарья Ермолаева.