Чипированные люди, носороги и лебеди: шесть картин пополнили коллекцию Исторического музея Южного Урала

Шесть картин итальянского художника Руффо Казелли пополнили коллекцию Государственного исторического музея Южного Урала. Передача работ прошла вчера, 20 декабря, в Романовском зале музея.

Знакомство челябинцев с творчеством Руффо Казелли состоялось ещё в июне 2021 года, когда по инициативе Елены Гарас - официального представителя коллекционера Кармен Галло – прошла первая выставка художника «За каждым фактором стоит тень». Тогда челябинской публике было представлено более 20 картин.

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В подготовке мероприятия важную роль сыграло Почетное Консульство Италии, в адрес которого прозвучали тёплые слова благодарности. Помощник Почетного Консула Италии Наталья Бычкова подчеркнула, что июньская выставка - это первая выставка Руффо Казелли в России после его смерти. И именно поэтому Государственный исторический музей Южного Урала был удостоен чести принять в подарок картины этого художника.

Руффо Казелли считается родоначальником нового направления в искусстве - кибернетического экзистенционализма. Что кроется за этим понятием, рассказала заведующая выставочным отделом Валентина Грицюк:

«Кибернетический экзинстенционализм – это жизнь как она есть в современном кибернетическом пространстве, это манифест [итальянского художника] современным технологиям и искусственному разуму».

По словам Валентины Грицюк, для живописи Казелли характерна структурность, особый ритм и гармоничность композиции. А повторяющийся узор, который можно заметить на его полотнах, это микрочипы и всевозможные датчики. В некоторых своих работах Казелли действительно использует настоящие компьютерные детали, тем самым провозглашая господство технологий и цифровых коммуникаций.

Интересно, что Руффо Казелли начал заниматься искусством ещё в середине 50-х годов 20 века. Как истинный художник, тонко чувствующий время, он предвосхитил расцвет компьютерных технологий, появление киборгов и цифровой вселенной. «В его работах человек уже не совсем является человеком: это антропоморфные фигуры, лишь издали напоминающие человека и больше похожие на клоны», - отмечает специалист музея Валентина Грицюк. И несмотря на это, картины Казелли остаются человечными, поэтичными и полными жизни — и в этом их непреходящая ценность.

Директор музея Владимир Богдановский заверил, что выставлять картины постараются как можно чаще. По его словам, это уникальные работы, которые могут украсить любую художественную выставку — ведь в них есть все: прошлое и современность, философия и взгляд в будущее.