«Дебаркадер-2023» стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска

Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2023», проходивший в Государственном историческом музее Южного Урала со второго по шестое ноября, стал ярким и запоминающимся событием в культурной жизни Челябинска.

На мероприятия фестиваля продано почти 1800 билетов, отзывы — самые положительные.

«От души благодарим гостей фестиваля, а также музыкантов, танцоров, актеров, волонтеров и сотрудников музея, участвовавших в этом марафоне современного искусства, который длился практически целую рабочую неделю - пять дней», - отмечают в Историческом, фестивальные выставки в стенах которого продолжат свою работу до начала декабря.

Всем был хорош «Дебаркадер», но больше всего гостей привлекла акция «Ночное собрание. Музыка. Современность» (группы «Теплоотдача», «Космо Пипл» и «Вода в кубе»). Четвертого ноября на выступления музыкантов пришли почти 700 человек в возрасте до 25 лет.

«Это приятно и лестно. Ибо если молодежь идет на фестиваль — значит, у него хорошее будущее, - уверены в Историческом музее. - На открытие персональной выставки Владимира Витлифа пришли 385 человек - еще одна сенсация. Это особенно приятно, поскольку художник - наш земляк, родной челябинский автор. За ним следует московская художница Настя Миро. На открытии ее выставки «205 минут триумфа» побывало 145 человек».

Завершает четверку самых посещаемых мероприятий фестиваля акция с участием групп «Братья Енотовы», «Ghost Radio» и «Странствующее озеро». Третьего ноября в цокольном помещении дебаркадера их слушали и плясали под их музыку 135 человек.

«Для столь скромного помещения это - биток, аншлаг и успех одновременно!» - радуются в Историческом музее.