Челябинский театр оперы и балета представил дебюты ноября

Новые исполнители в Челябинском театре оперы и балета заявлены в мюзикле «Алиса в стране чудес», балетах «Спящая красавица», «Корсар» и в опере «Мадам Баттерфляй».

В пресс-службе Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки рассказали подробности ноябрьских дебютов.

В спектакле «Алиса в стране чудес», который состоится пятого ноября, впервые примет участие стажер челябинской оперной труппы Кристина Волкова. Она с отличием окончила музыкальный колледж, а теперь продолжает образование на вокальном отделении Южно-Уральского государственного института искусств имени П. И. Чайковского. В мюзикле Владимира Баскина Кристина исполнит роль Белой королевы.

В балете «Спящая красавица» седьмого ноября в партии Принца Дезире зрители увидят Эрдэма Очирова. Артист признается, что для него это станет творческим экспериментом. Как сказал Эрдем, ему ближе по душе характерные партии, например, Эспада в «Дон Кихоте» или цыганские танцы.

«Сейчас вместе с педагогом я работаю над нюансами образа, стараюсь прочувствовать эту партию. На мой взгляд, принц из «Спящей красавицы» отличается от принцев в других спектаклях. Дезире более изящный, манерный, статусный, как говорится, «голубых кровей», - отметил артист.

Лауреат всероссийского конкурса Валерий Целищев выйдет на сцену в новом образе в балете «Корсар» Адольфа Адана 14 ноября. Артист выступит в партии Бирбанто.

Два дебюта заявлены в опере «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Партию американского консула Шарплеса исполнит Дмитрий Никитин, а в партии свата Горо выступит лауреат международных конкурсов Никита Забетчук.