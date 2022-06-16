Дирижер Уральского духового оркестра приглашает на юбилейный концерт

Художественный руководитель и дирижёр Уральского духового оркестра Игорь Ежов отпразднует свой 60-летний юбилей праздничным концертом. Поздравить юбиляра и послшать единственный в регионе профессиональный духовой коллектив можно будет в понедельник, 20 июня, в Концертном зале им. С.С. Прокофьева. Программа концерта «Всё, что в жизни есть у меня» представляет собой своеобразный микс, в который вошли самые разные мелодии – от лиричного вальса до динамичного танго и джаза.

«Слушателей ждет фейерверк мелодий, тембров, ритмов, в которых во всем великолепии сможет предстать духовой оркестр. Будут и специальные гости», - сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.

Среди специальных гостей - заслуженный деятель искусств России, полковник, «танцующий дирижёр» Александр Павлов и обладательница гран-при международных конкурсов Австрии, Германии, Словакии, певица Араксия Агаджанян. На сцену также выйдет Владислав Косарев (г. Москва), имеющий золотой орден «Служение искусству».

Игорь Ежов закончил Московскую консерваторию. В качестве военного дирижёра служил в Германии, потом больше 20 лет — в Челябинском автомобильном училище, где возглавлял один из лучших военных оркестров города. В 2010 году автомобильное училище вместе с оркестром сократили. Тогда Игорь Ежов обратился к министру культуры региона Алексею Бетехтину с предложением создать в городе духовой оркестр.

Сегодня Игорю Ежову присвоены звания «Заслуженный артист России», «Человек года» (в номинации «Культура и искусство»), знак отличия «За заслуги перед Военно-оркестровой службой России». Под его управлением Уральский духовой оркестр прошёл все ступеньки становления и существует уже 10 лет.

Залог жизнеспособности оркестра, по мнению Игоря Ежова, это постоянный творческий рост, мобильность, стойкость и душа, которую нужно вкладывать в исполнение.

«Исполнитель на любом инструменте должен играть с душой. Чтобы появился звук, интонация, потребуются годы. Душа – она не только в духовом оркестре, а вообще в музыке. Звук извлекаешь не только посредством смычка, но и дыханием. Без души никак нельзя. Надо уметь отдавать эмоции. Зритель это почувствует. И зритель тебя зарядит. Это обоюдная волна, которая заряжает всех. Ради этого стоит жить и заниматься этой профессией», - поделился мнением дирижёр Уральского духового оркестра.

Начало концерта - в 18:30.