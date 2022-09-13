Для школьников: в Доме актёра пройдёт кастинг в Театральную школу

В Челябинском Доме актёра в ближайшее воскресенье, 18 сентября, пройдёт отбор в Театральную школу для учащихся 9-10 классов. Руководитель школы и организатор предстоящего кастинга – актёр и режиссёр Борис Черев.

С Молодёжным театром Бориса Филипповича связывает без малого 45 лет. Творческий юбилей будет на следующий год. Ведущий актёр, исполнитель множества главных ролей, опытный мастер сцены первым в своём родном театре начал проводить читки пьес современных драматургов, которые были для молодых актёров серьёзными уроками мастерства, а для него самого серьёзным опытом в режиссуре.

И вот уже несколько лет в Доме актёра существует Центр Ненормативной Лирики - театр с интересным современным репертуаром, в котором заняты молодые артисты из разных челябинских трупп. Руководит театром его основатель, режиссёр Борис Черев. Среди поставленных им спектаклей – «Моя жена – Сталин», «Утопия», «Сомнамбулизм», «Не так, чтобы прям» и другие. Живые, острые, актуальные, они заставляют зрителей размышлять, спорить, сомневаться и пытаться найти ответы на многие сложности и проблемы сегодняшней действительности.

Все спектакли театра Бориса Черева, как правило, заканчиваются их обсуждением со зрителями за чашкой чая. И разговор этот нередко касается и актёрской профессии. Её смысла и сложностей. Быть может это и подтолкнуло к идее создания театральной школы. А может и отсутствие постоянной труппы, что осложняет работу театра, нарушает все его репертуарные планы и репетиционные графики. Так или иначе, но идея создания такой школы при Доме актёра областного театрального союза нашла поддержку и одобрение.

Почему на кастинг приглашаются только старшеклассники и чему будет обучать школа? На эти вопросы Борис Филиппович ответил так:

«Очень важно, и меня это серьёзно беспокоит, кто придёт к нам, профессиональным актёрам, на смену. От этой озабоченности, наверное, и возникла идея школы. Самодеятельные коллективы, кружки не дают профессиональных знаний. Они занимаются досугом. А наш Дом актёра мог бы дать ребятам профессиональную ориентацию, дать понять, что за профессия это такая – актёр, какие таит в себе сложности и радости, какие проблемы могут разочаровать выбравшим для себя это дело. То есть подготовить их к поступлению в театральный вуз и профессионально, и морально, психологически. В школу мы набираем подростков 9-10-х классов. До этого возраста у ребят нет ещё осознания себя, своего существования в мире, они не понимают, что такое конфликт, что очень важно в овладении этой профессией. Занятия в школе по основным специальностям – мастерство актёра, сценическая речь, работа над ролью – будут проходить бесплатно в среду, субботу и воскресенье. При отборе, помимо собеседования, ребята должны что-то прочитать - стихи, отрывки из прозы, басни. Для меня и тех, кто войдёт в комиссию, важно будет и то, как наш будущий ученик общается, держится, насколько свободен, не закрепощён… И независимо от того, сколько ребят после отбора останется - семеро или двое- будем с ними заниматься».

Кастинг в Театральную школу пройдёт 18 сентября в Доме актёра (второй этаж) по адресу: ул. Цвиллинга, 15.