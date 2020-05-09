Для вас поет Борис Цыпышев

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Челябинская филармония подготовила два концерта в режиме онлайн. Песни военных лет в исполнении солистов филармонии можно будет послушать завтра, 9 мая, в 16 часов и 10 мая в 12 часов, зайдя на сайт ведомства.

Мы решили поддержать эту замечательную акцию и даем возможность нашим читателям хотя бы выборочно познакомиться с репертуаром этих концертов.

Сегодня песню Михаила Ножкина «Последний бой» для вас споет солист Челябинской филармонии Борис Цыпышев.

Борис Цыпышев начинал свой путь с бардовской песни. За его плечами работа в известном и любимом в городе ансамбле «Октоих», членство в клубе самодеятельной песни «Моримоша». Особое обаяние, душевность исполнения, прекрасный голос помогают ему завоевывать сердца поклонников.

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.