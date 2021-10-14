Для вас поет Талгат Иргалеев

Сегодня гость нашей рубрики – Талгат Иргалеев.

Талгат - болельщик. Уже на протяжении 15 лет он своим зычным голосом заводит трибуны на домашних матчах «черно-белых», практически не пропускает ни одной игры «Трактора». Все эти годы Талгат регулярно выезжает поддержать «черно-белых» в другие города и даже страны. Всего на его счету около 50 выездных матчей в Казани, Хабаровске, Минске, Братиславе, Праге и других городах.

«Во времена моего детства и юности все пацаны интересовались хоккеем. Жил я тогда на Дальнем Востоке, но так как родом я из Челябинска, постоянно интересовался результатами, следил за командой. Потом уже когда переехали обратно, стал изредка ходить на матчи. А вот активно начал болеть в сезоне, когда команда выходила в Суперлигу (сезон 2005/2006 прим.)».

Талгат - дельтапланерист. Любовь к небу — это болезнь, которая передалась от отца-летчика к сыну. Правда напрямую пойти по стопам отца у него не получилось. И поступив на аэрокосмический факультет тогдашнего ЧПИ, он пошел в клуб дельтапланеристов, который потом и возглавил. В общей сложности на дельтапланах отлетал больше 20 лет. В 2012 году в Австралии увидел буксировщик дельтапланов, маневренный самолет Драгонфлай, который выпускает предприятие Билла Мойеса, личности культовой в дельтапланерной среде и в сверхлегкой авиации. И вот уже пятый год Талгат летает на Драгонфлае.

Талгат - музыкант. Увлечение музыкой началось еще в школе. В 8 классе создал ВИА, где играл на гитаре. Пел всегда - на сборах дельтапланеристов, у костра, под гитару. Недавно решил записать целый альбом. И записал. В результате вышло даже два диска. На пластинках он перепел песни своих любимых исполнителей - Сарычева, Кузьмина, Барыкина. А еще сделал концерт для своих друзей.

Сегодня у Талгата день рождения и наша редакция присоединяется к поздравлениям!

А Талгат исполняет сегодня для всех нас песню «Сказки ангела».

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.