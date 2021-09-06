Для вас поет Ольга Карпенко

Представляем нашего нового автора. По профессии Ольга Карпенко – книжный редактор. Издательский стаж у нее 36 лет, из них более десяти – в Южно-Уральском книжном издательстве и более двадцати – в Челябинском педуниверситете. Ольга - член Союза журналистов России. Награждена серебряной медалью первопечатника Ивана Фёдорова МАЭН, медалью «За заслуги перед ЧГПУ». Ответственный секретарь Челябинского областного общества краеведов. Член литературных объединений «Светунец», «Графоман», «Вдохновение» при Челябинском отделении Союза писателей России, а также «Родник» при библиотеке Д. Мамина-Сибиряка. Дипломант Областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз» в номинации «85 литературных лет». Автор прозаических книг серий «Имя в истории ЧГПУ» и «Судьбою связаны с Уралом».

В этом году у Ольги Карпенко вышла первая поэтическая книга «Мелодии грёз». Стихи отличаются лиризмом, красотой слога, музыкальны. Она автор более 30 песен на собственные стихи и стихи друзей, современных уральских поэтов и русских классиков.

Сегодня Ольга споет для вас песню на стихотворение из этого сборника.

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