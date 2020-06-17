Для вас поет Илья Сквирский

Выпускник Миасского государственного колледжа искусства и культуры Илья Сквирский в настоящее время является студентом Венского университета музыки и исполнительского искусства. Несмотря на юный возраст Илья неоднократно становился победителем престижных вокальных конкурсов, обладателем Гран-при, лауреатом I премии, а также участником международных фестивалей и концертных программ.

Илья Сквирский - стипендиат Законодательного собрания Челябинской области (2018) и Министерства культуры Челябинской области (2015). Лауреат премии Челябинского областного общественного благотворительного фонда «Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко.

В 2018 и 2019 году Илья принял участие в двух самых престижных вокальных конкурсах мирового уровня, это конкурс теноров «Хосе Каррерас Гран-при» в Москве и XXVI Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки, проходивший в Казани.

Приехав на каникулы, из-за пандемии Илья задержался в родном Миассе. Он считает, что в это непростое время нам всем нужно справиться с проблемой covid, и в этом, безусловно, поможет музыка

Илья Сквирский исполнит для вас а капелла песню «Прощай, радость».

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