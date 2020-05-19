Для вас поет Владимир Ошеров

Владимир Ошеров — художественный руководитель Челябинской филармонии. Выпускник Московской консерватории он хорошо известен в российском музыкальном сообществе и среди поклонников своего творчества как пианист, композитор, аранжировщик. Владимир Ошеров владеет несколькими инструментами, сотрудничает с духовыми, эстрадными, симфоническими оркестрами, ансамблями, хорами и солистами по всей стране и за ее пределами. Он лично знаком и работал с такими знаменитыми дирижерами, как Зубин Мета, Юрий Силантьев, с музыкантами легендарного ансамбля «Бони М».

Настоящий человек-оркестр, работающий в самых разных инструментальных составах, среди своих коллег-музыкантов он давно обрёл титул «чемпиона по общемуфортепиано» и «перпетуум-мобиле Челябинской филармонии». Только для оркестра«Классика» он создал более полутора сотен аранжировок. Многие композиции написаныим для инструментальной группы ансамбля танца «Урал». Несколько лет в филармонии с

успехом идут программы абонемента Владимира Ошерова «Художественный

руководитель приглашает…». В концертах этого абонемента в исполнении солистов филармонии и известных челябинских музыкантов звучат романсы, шлягеры, музыка ретро, национальные мелодии. И сам Владимир Ошеров в этих концертах предстает перед зрителями не только как их создатель, но и как дирижер, певец, пианист, аранжировщик. Также он выступил и в новой программе филармонии, посвящённой юбилею Великой Победы, одним из инициаторов которой является.

Сегодня Владимир Ошеров споет для вас песню В.Левашова и Б.Окуджавы «Бери шинель – пошли домой».

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