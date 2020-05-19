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С добрым утром, Урал!

Для вас поет Владимир Ошеров

Культура
Сегодня, 10:26

Владимир Ошеров — художественный руководитель Челябинской филармонии. Выпускник Московской консерватории он хорошо известен  в российском музыкальном сообществе и среди поклонников своего творчества как пианист, композитор, аранжировщик. Владимир Ошеров владеет несколькими инструментами, сотрудничает с духовыми, эстрадными, симфоническими  оркестрами, ансамблями, хорами и солистами по всей стране и за ее пределами. Он  лично знаком и работал с такими знаменитыми дирижерами, как Зубин Мета, Юрий Силантьев, с музыкантами легендарного ансамбля «Бони М».

Настоящий человек-оркестр, работающий в самых разных инструментальных составах, среди своих коллег-музыкантов он давно обрёл титул   «чемпиона по общемуфортепиано» и «перпетуум-мобиле Челябинской филармонии». Только для оркестра«Классика» он создал более полутора сотен аранжировок. Многие композиции написаныим для инструментальной группы ансамбля танца «Урал». Несколько лет в филармонии с

успехом идут программы абонемента Владимира Ошерова «Художественный

руководитель приглашает…». В концертах этого  абонемента в исполнении солистов филармонии и известных челябинских музыкантов  звучат романсы, шлягеры, музыка ретро, национальные мелодии. И сам  Владимир Ошеров  в этих концертах предстает перед зрителями   не только  как их создатель, но и  как дирижер, певец, пианист, аранжировщик. Также он выступил и в новой программе филармонии, посвящённой юбилею Великой Победы, одним из инициаторов которой  является.

Сегодня Владимир Ошеров споет для вас песню В.Левашова и Б.Окуджавы «Бери шинель – пошли домой».

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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