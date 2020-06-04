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С добрым утром, Урал!

Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов

Культура
Сегодня, 11:40

Сегодня у нас снова в гостях первые гости рубрики - наши московские друзья, основатели школы русского фольклора «СамоВар» Алина Духно и Иван Кабанов. Они молоды и талантливы. Глубоко знают традицию и тонко вплетают её современность. 

Алина Духно:

«Я считаю, что истинное предназначение народной культуры — это обеспечение психофизического и духовного здоровья как отдельного человека, так и всего общества в целом». 

Иван Кабанов:

«Народная культура — это уникальная возможность для каждого реализовать свой богатый потенциал. Мы работаем над тем, чтобы каждый нашел ключ к самому себе с помощью фольклорных форм и традиций».

 Сегодня как участники ансамбля «Измайловская слобода» Алина Духно и Иван Кабанов поют для вас детскую песню «Купим мы, бабушка, тебе курочку…»

 

 

Мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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