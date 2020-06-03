Для вас снова поет Константин Калошин

Сегодня гость нашей рубрики - Константин Калошин.Он родом из города Бердска под Новосибирском, музыкой увлекался с детства - закончил музыкальную школу по классу скрипки, играл и пел в школьном ансамбле и в клубе на танцах.

После службы в армии поступил в МВТУ им. Баумана в Москве. Совмещал учебу с участием в музыкальных конкурсах, был участником Музыкального кабаре Дидурова (автор всех текстов к к/ф/ «Розыгрыш).Пел в джазовом молодежном коллективе на 10 голосов, партия баритона.

Всё время Константин писал свои песни. После вуза приехал в Абрау-Дюрсо, где счастливо женился. У него пятеро музыкальных детей, с которыми он дает небольшие камерные концерты.

Продолжает писать и исполнять свои песни: сольно, с кем-то из детей и в музыкальном коллективе Ра-Квартет.

Сегодня для вас звучит песня «Говори только важное, используй поменьше слов» на слова московской поэтессы Катарины Султановой в исполнении семейного трио Константина Калошина, его дочери Марины и сына Марка.

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца