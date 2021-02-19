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Два дебюта и одна премьера Челябинской секции критиков

В Челябинском Доме актёра прошло первое после изоляции заседание секции критиков театрального союза области. Оно отмечено двумя событиями.

Впервые заседание вёл избранный открытым голосованием новый председатель Михаил Богуславский, который хорошо известен театральному сообществу Челябинска. В недавнем прошлом заведующий литературной частью театра «Манекен», он является сегодня и ведущим специалистом Дома актёра.

Дебют нового председателя совпал с дебютом и премьерой его предшественника – театрального журналиста Андрея Ваганова, который пять лет руководил объединением критиков. Экс-председатель до начала заседания секции на сцене Дома актёра представил своим коллегам и приглашённым зрителям новый театральный проект – «Faust – Нулин» - композицию по произведениям А. С. Пушкина.

С обсуждения моноспектакля, режиссёром и сценаристом которого был сам исполнитель, и началось заседание секции. Одним из основных пунктов его повестки стал предстоящий, девятый по счёту, международный фестиваль- лаборатория «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА», который пройдёт с 25 февраля по 4 марта на разных сценических площадках города.

С его программой и афишей коллег подробно познакомила координатор фестиваля, заведующая литературной частью Нового Художественного театра Майя Брандесова-Давыдова, которая тоже впервые выступала в новой общественной роли – заместителя председателя секции.

Так как Михаил Богуславский будет отвечать на фестивале за выпуск газеты, то был решён вопрос и об участии в ней членов секции, которая к тому же пополнилась молодыми критиками. Завершилось первое заседание обсуждением премьеры спектакля «Дикая утка» академического театра драмы имени Наума Орлова.