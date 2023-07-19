Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие

Челябинская областная универсальная научная библиотека в 2023 году отмечает свое 125-летие. Челябиннцев и гостей приглашают на книжную экспозицию «Два столетия ради пользы и славы» познакомиться с историей и современным состоянием библиотеки.

Главная библиотека Челябинской области как бесплатная городская библиотека-читальня открылась 16 (28) июля 1898 г. Изначально учреждением руководил выборный совет, а первым ее библиотекарем стал Лев Степанович Коротовских, который проработал в ней 15 лет. Через два года после открытия библиотечный фонд составил две тысячи книг, различных газет и журналов, а к 1917 году – до десяти тысяч изданий. Кратко история библиотеки в экспозиции представлена в материале Людмилы Петровны Кутлиной, размещенном на страницах седьмого тома энциклопедии «Челябинская область» (2008), и статье Александры Григорьевны Завриной, представленной в энциклопедии «Челябинск» (2001).

В «Календаре знаменательных и памятных дат, Челябинская область» за 2018 год на 120-летие учреждения вышли работы Н. П. Ситниковой «Два столетия ради пользы и славы», «Служение книге и обществу. Руководители ЧОУНБ». Также в издании были опубликованы тексты Ю. С. Яхниной «Челябинская книжная сокровищница» и «Библиотека Товарищества “Бр. Покровские” как историческое ядро фонда Челябинской ОУНБ».

Внимание читателей обязательно привлечет трехтомное издание о библиотеке, вышедшее к ее столетию. Том «Страницы истории» раскрывает настроения общественности, в которых зарождалось учреждение, специфику формирования и пополнения фонда, особенности работы с первыми читателями и, конечно же, имена первых библиотекарей и ведущих сотрудников. О непосредственной работе с читателем по различным направлениям информация дается в томе под заглавием «Путь к читателю». В книге опубликован «Словарь деятелей библиотеки». В истории учреждения навсегда остаются имена руководителей, которые проявляют глубокий профессиональный подход к своему делу, особое отношение к коллективу сотрудников и читателей. Открывает галерею имен Лидия Николаевна Сейфуллина (1889–1954) – известная советская писательница, работала заведующей библиотеки с августа 1919 г. по июль 1920 г. В первом разделе «Деятельность библиотеки» тома «Библиотека в изданиях и публикациях» (1998) собрана литература по истории библиотеки и ее практической деятельности. Печатные издания дополнены архивными документами. Составитель издания стремился показать особенности развития учреждения, основные направления ее деятельности. Второй раздел посвящен изданиям библиотеки в хронологическом порядке.

К каждому юбилею библиотеки составляется информационный проспект, включающий основную актуальную информацию о ее деятельности.

Также в экспозиции представлены сборники публикаций, подготовленные на основе материалов нескольких Всероссийских научных конференций.

Книжная выставка «Два столетия ради пользы и славы» будет работать до 29 июля в отделе краеведения Публичной библиотеки (зал № 8, 2-й этаж).